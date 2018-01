Aguas revueltas en el piragüismo

Días después de que el palista Javier Hernanz denunciase la situación insostenible que viven los piragüistas -alguno de ellos internacionales-, para poder sobrevivir, y la decisión de muchos de ellos de abandonar el deporte de alta competición por la falta de ayudas, se une ahora la denuncia del Kayak Tudense, que ha acogido por sorpresa la negativa de la Federación Española de concederle una ayuda por sus palistas Roi Rodríguez y Daniel Durán, que compitieron en el pasado Mundial.

El Kayak Tudense, mediante una carta firmada por su presidente, Diego Piña, y remitida al Consejo Superior de Deportes, denuncia que la Federación Española de piragüismo no les conceda ninguna clase de ayuda por la participación en el Mundial con la selección española de dos de sus palistas: Roi Rodríguez y Daniel Durán. Conscientes de que el órgano federativo recibe del CSD una ayuda destinada al equipo nacional de kayak (96.191,15 euros) y de canoa (171.691,73 euros), desde el club de Tui no comprenden el olvido que se hace con Roi Rodriguez Huertas (noveno en la final de K-1 1.000 del Mundial y cuarto en K-1 500, esta última distancia no olímpica) y con Daniel Durán, que fue sexto en la final B, consiguiendo la 15ª plaza final en C-1 1.000.

"Las cuantías económicas son las que la Federación lleva a la Asamblea", apunta el director técnico del club, Esteban Alonso. "Ahí hay un equipo de deportistas que la Federación tiene en régimen de concentración durante todo el año, que no es el caso de Roi ni de Daniel, pero estos deportistas son los que le ganan las plazas a los que ellos tienen en la que vamos a llamar equipo nacional", prosigue. "Otros años, a los deportistas que representaban a España en distancia olímpica, la Federación Española concedía unas pequeñas limosnas con carácter retroactivo".

Así que el club solicitó a la Federación Española dichas ayudas. Fueron emplazados a esperar hasta final de año, esperando el avance del ejercicio económico. Tras volver a contactar con el ente federativo en octubre, obtuvieron una respuesta negativa el 11 de diciembre: "Nos indican que no disponen de margen para más gastos". Esteban Alonso, ante la situación, plantea "dos alternativas": "Si la Federación Española supone que entrenar a estos dos deportistas no supone gasto alguno, que renuncien ellos también a las ayudas del CSD, o bien que el CSD les retire las ayudas que no destina a estos deportistas, lógicamente".

La negativa de dicha ayuda por parte de la Federación "nos parece una tomadura de pelo importante". "Vemos en esta Asamblea que se va a celebrar el próximo 28 de enero, donde desgraciadamente nosotros no somos miembros, al igual que la mayor parte de los clubes clasificados en las primeras posiciones de las ligas nacionales, sobre todo los gallegos, que se va a votar el aumento de sueldo del presidente y que se va a duplicar el sueldo del gerente".

Tanto en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se dispusieron por parte de la RFEP ayudas para la preparación de estos deportistas, que no forman parte del equipo nacional concentrado de forma permanente y solicitaron de nuevo la ayuda esperando que se mantuvieran este año. La Federación Española, apunta, corrió con los gastos de Roi Rodríguez y Daniel Durán en el Mundial de Racice en cuanto al "desplazamiento, alojamiento y acreditación", pero estos deportistas tuvieron que emplear sus propias embarcaciones para competir y tener una segunda embarcación para seguir preparándose mientras su piragua viajaba a la República Checa.

Ante esta situación, el Kayak Tudense, que asume que "estamos pagando la situación de enemistad entre las federaciones gallega y española", apela al CSD para que muestre al organismo federativo nacional "lo arbitraria e injusta" de una decisión que confía que, en la medida de sus posibilidades, "revierta esta situación".

La carta será también enviada a la secretaría Xeral para o Deporte, organismo del que el club recibe ayudas dentro del Convenio Tokio 2020 con la Federación Gallega.

Esteban Alonso apunta que la Federación Española de piragüismo está intervenida por el CSD dada su "nefasta situación económica". "Está siendo seguida con lupa y no es normal que, si tienen casi 100.000 euros para la preparación de la distancia de 1.000 metros, donde van a competir tres deportistas (uno es Roi Rodríguez, y los otros son Íñigo Peña y Paco Cubelos) y con uno se gastan 0 euros con él (solo transporte, acreditación y estancia), ¿dónde han metido el resto del dinero? Serían 33.000 euros para la preparación de cada deportista, pero con Roi se han gastado, digamos 2.000 euros", se pregunta Alonso.

El club tenemos muchos gastos. Las subvenciones que recibimos del Concello, Diputación y secretaría Xeral no son para la preparación de Alto Nivel de los deportistas, sino para las escuelas y etc. "Si tenemos que preparar deportistas de Alto Nivel porque en su momento deciden no vivir toda su etapa deportiva fuera de su ámbito de residencia habitual, y resulta que no colabora en su formación cuando tiene la obligación de hacerlo, mal vamos. La única ayuda que hemos tenido para el proyecto de Roi y Dani ha sido de la secretaría Xeral con el convenio Tokio 2020", apunta Alonso. En todo caso, "una ayuda muy necesaria", pero que no cubre todos los gastos.

"Ya hemos dado por supuesto que los palistas que no disputan distancias olímpicas, como Rubén Millán (4º en el Mundial), Manu Garrido (subcampeón del mundo), Óscar Graña, Ramón Ferro, Iván Alonso? Ellos tienen que pagar incluso y cubrir sus gastos de su bolsillo", denuncia el director deportivo. "Como no compiten en distancia olímpica, no hay ayudas. Eso ya lo hemos entendido todos. Ya nos vendieron la moto. Pero, ¿para Roi y Dani, que sí compiten en distancia olímpica tampoco hay ayudas?", se pregunta.

"En el caso de Roi, por ejemplo, no ha llegado ayuda para nada. Entrenar a Roi supone tener una motora en el agua, y él hace una media semanal de 100-120 kilómetros. Eso significa que cada semana estás gastando entre 25 y 30 litros de gasolina. Son 150 euros mensuales solo de combustible". Se suman los gastos de desplazamientos tres días a la semana a Castrelo do Miño a entrenar, donde, además, tienen que alquilar motora, a 20 euros la hora. "Son 240 euros mensuales de alquiler", sigua sumando Alonso. "Vas sumando y sumando y el gasto es bestial", dice. Incluso las analíticas de sangre, con un coste de unos 60 o 70 euros y que se hacen cada siete semanas, las asume el club.

"El CSD le está dando una cuantía de dinero a la Federación para la preparación de estos deportistas, con nombres y apellidos", denuncia. "Son dos deportistas que estuvieron en el campeonato del mundo, representando a España en modalidad olímpica, y no reciben ayudas.

En el caso e Roi Rodríguez, si este mismo resultado lo repite en el Mundial clasificatorio de 2019 hubiese logrado plaza para los Juegos", denuncia.