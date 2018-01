El Rápido hace añicos al Pontevedra

Ocho minutos tardó el Rápido de Bouzas en sacarse de encima los miedos por llevar cuatro semanas sin disputar un partido de competición oficial. Tiempo más que suficiente para doblegar a un Pontevedra muy plano, que no fue capaz de entender el partido.

El Rápido de Bouzas comenzó el choque con un par de marchas más que el conjunto granate. Borja Jiménez hizo debutar a Kaxe en punta, y lo cierto es que el delantero dejó muy buenos detalles a pesar de no marcar. Delantero con una buena envergadura, no rechaza el contacto y, si es necesario, baja al centro del campo a buscar balones. El técnico dejó en el banquillo a dos de los jugadores más destacados de la primera vuelta, Yago Pérez y Anderson, pero su ausencia no se hizo notar en el equipo, cumpliendo de forma sobrada las rotaciones que utilizó el técnico vigués.

Fue una primera parte en donde los aurinegros estuvieron a un nivel muy alto, y en veinte minutos habían resuelto el partido. Los jugadores del Rápido lo tenían fácil. El Pontevedra era un equipo plano, al que le costaba sacar el esférico jugado y que trataba de hacerlo con balones en largo. El problema era que esos balones pasaban directamente desde la defensa a una zona de ataque en donde Etxaniz era una isla a la que no llegaba ni un solo balón con claridad.

El Rápido estaba cómodo sobre el terreno de juego. Carlitos abrió el marcador en su primera llegada clara, llegando el segundo diez minutos más tarde, cuando los aurinegros repitieron una jugada que les está dando un buen resultado. Saque de esquina, balón al área, y Trigueros, de cabeza, al fondo de la portería. Los jugadores del Pontevedra ni se enteraron.

Los jugadores del Rápido de Bouzas habían dado un paso de gigante en veinte minutos. Dos goles y una superioridad que desesperaba a los aficionados granates que se dieron cita en las gradas del Pujales.

Las cosas no cambiaron demasiado tras el paso por el vestuario. El Pontevedra trató de irse un poco más arriba, pero sin arriesgar demasiado. Luismi mantenía la línea de cuatro en defensa y buscaba las bandas para llevar peligro, pero los jugadores del Rápido estaban bien colocados y no dejaban huecos por los que los granates generaran peligro.

El Rápido de Bouzas tenía clara la forma de jugar en esta segunda parte, ya que era el Pontevedra quien tenía que arriesgar al ir por detrás en el marcador. La intención era clara, y no era otra que la de recuperar algún balón para salir con velocidad a la contra. El juego perdió la intensidad de los primeros cuarenta y cinco minutos, pero era lógico dado el resultado en el marcador.

Luismi retocó el centro del campo con la entrada de Adrián Mouriño y colocó a Álex González en punta. Mejoró algo el juego granate con Mouriño en el centro del campo, pero el equipo seguía sin tener clara la forma en la que jugar para llegar con peligro al área viguesa. La mejor ocasión granate llegó a balón parado, en una falta que sacó Mouriño y que se estrelló en el travesaño. Borja Jiménez le dio aire al centro del campo con la entrada de Yago Pérez y Anderson. El angoleño recuperó la presión en la línea de creación del Pontevedra, con lo que volvieron los problemas para los granates, que continuaron buscando en el pase en largo la solución a sus males.

Al final, cómoda victoria de los jugadores del Rápido, que hicieron un gran primer tiempo en el que lograron superar con claridad a un Pontevedra sin actitud y que cuando se quiso dar cuenta ya perdía por dos goles de diferencia y no pudo reaccionar.