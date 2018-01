Galicia y Argentina se miden en O Rosal

Tras la disputa en tierras gallegas durante los últimos días del Campoenato de España de selecciones autonómicas y del Memorial Domingo Bárcenas con la selección nacional absoluta, la fiesta del balonmano gallego todavía continúa. Esta tarde, a partir de las 20.30, con entrada gratuita, se medirán en el pabellón de O Rosal un combinado gallego dirigido por Quique Domínguez y la selección de Argentina, con Manolo Cadenas en el banquillo, y que fue una de las selecciones participantes en el Torneo Internacional masculino que finalizó ayer en Vigo.



Quique Domínguez ha convocado a los siguientes jugadores para el encuentro de esta tarde:



S.D. TEUCRO: Jorge Lloria, Borja Méndez, Dani Hernández.

BM. CANGAS: Edu Salazar, David Chapela, Daniel Cerqueira, Moisés Simés.

CISNE BM: Alejandro Pombo.

BM LALÍN: Román Pedreira, Alexandre Dacosta

S.D. ATLÉTICO NOVÁS: Manu Martínez, Paulo Dacosta, Miguel Trigo, Miguel Sío, Germán Hermida.

ADEMAR LEÓN: Diego Piñeiro..







