Martín Wizner y Pedro Ameneiro, del Náutico de Vigo, campeones del mundo de vela sub-17

Martín Wizner y Pedro Ameneiro (Real Club Náutico de Vigo) han conquistado esta mañana en Fremantle (Australia), aún de madrugada en España, la medalla de oro del Campeonato del Mundo sub 17 de la clase 420, cuyas regatas se han disputado desde el pasado día 29 hasta hoy. Final feliz para una historia que pudo ser distinta, ya que su concurso corrió peligro.

Los regatistas gallegos, que han tenido como rivales 40 tripulaciones de Europa (Italia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Grecia y España), Asia (Japón y Corea del Sur) y Oceanía (Australia), llegaron a las dos últimas pruebas mundialistas en tercer lugar y con opciones de discutir el título a los campeones de Europa, Sposato y Centrone. Y lo lograron. Dos segundos puestos los han llevado a lo más alto del cajón en la duodécima y última regata mundialista. La primera prueba del día la concluyeron con una segunda posición, la segunda que obtenían a lo largo de la serie, situándose a un solo punto (descarte incluido) de Demetrio Sposato y Gabriele Centrone (CV Crotone y CV 3V) y también de los Marsans (Pol y Álex, CN El Masnou), con otra tripulación azzurra, Tommaso Cilli y Bruno Mantero (YC Sanremo y CN Ugo Costaguta), cuarta con los mismos puntos que vigués y pontevedrés. Sposato y Centrone habían acabado en decimotercer lugar perdiendo el colchón de ventaja que manejaban.

Todo quedaba pendiente para la última prueba, en la que la tripulación del Náutico se mostró mejor. Sposato y Centrone no iban más allá del séptimo puesto, la pareja catalana hacía un decimosexto y el tándem Cilli-Mantero era cuarto, con lo que el 420 patroneado por Wizner y tripulado por Ameneiro acababa como campeón mundial de su edad. Sumaron 47 puntos, tres menos que los italianos Cilli-Mantero (50), plata, y cuatro sobre Sposato y Centrone (51), bronce.

"Si no hubiese sido muy cazurro hubiese ganado aún mejor, pero lo conseguí, así que muy contento". Martín Wizner (Vigo, 2001), patrón del 420, hacía esta reflexión tras la prueba. Pero estaba feliz. Al igual que Pedro Ameneiro (Pontevedra, 2001). "Estamos muy contentos con el resultado", sostenía su tripulante.

La tripulación viguesa conquistó el Mundial sub 17 de la clase 420 en unas condiciones imposibles: en la tercera prueba fueron penalizados con un fuera de línea (UFD) que les sumó 42 puntos y que tendría que ser su obligado descarte final, lo que conllevaba no poder cometer errores, y en la siguiente regata les cayó otra sanción (ARB) que les costó 15 puntos. Sin embargo, los gallegos no se arredraron y fueron sumando mejores resultados de forma espectacular: 2-1-7-1-1-1-2-2.

Wizner y Ameneiro fueron subcampeones sub 17 del Europeo Open de Atenas en julio pasado y bronce en los Europeos júnior de 420 en Lago di Garda (Italia) en agosto. En ambas competiciones la victoria fue para Sposato y Centrone, que siempre se encontraron en el podio con los gallegos. Ahora estos se han tomado la revancha. Un nuevo título mundial de vela ligera llega al Náutico tras el Mundial absoluto de Vaurien conquistado por Pablo Cabello y Javier Lago en 2017 en el Lago Lubie (Polonia).