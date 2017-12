El Kayak Tudense se pasa al fútbol

El Kayak Tudense rompió su rutina habitual de entrenamientos al jugar un partido de fútbol. "A veces es muy necesario y recomendable hacer otro tipo de actividades", señalan los entrenadores. Kayakistas, canoístas y técnicos se reunieron en el Álvarez Durán, escenario de los encuentros del Tyde, para jugar un encuentro que tuvo poco más de una hora de duración. Algunos de los deportistas mostraron una gran habilidad con el balón, aunque otros no tuvieron tanta fortuna. "Es evidente que lo nuestro es palear y no el fútbol", destacaron varios de ellos. No hubo ganadores ni perdedores.

El equipo tudense inició en el mes de septiembre su temporada de entrenamientos. Compaginó las sesiones en el río Miño y también en Ponte da Lima (Portugal) a donde se desplaza de forma habitual. Este fin de de semana comenzará su campaña de regatas oficiales. Su primera cita será el sábado en la dársena de Bouzas en Vigo por la mañana. En ese lugar se disputará el Trofeo Rías Baixas en la modalidad de barcos de equipo.

Los objetivos del Kayak Tudense se centran de nuevo en proclamarse campeón de España, tanto de invierno como de verano, la Liga de Pista Hernando Calleja, la Copa del Rey y que sus palistas puedan asistir a las competiciones internacionales. Los mundiales de pista y maratón se disputarán en 2018 en Portugal, lo que supone un aliciente para todos ellos.