El Coruxo vuelve hoy a los entrenamientos

Se acabaron las vacaciones para la plantilla del Coruxo, que esta mañana ha sido citada en las instalaciones de Fragoselo, a partir de las 10.30, para retomar los entrenamientos. Rafa Sáez y su cuerpo técnico no quiere perder tiempo para comenzar a preparar el primer partido de año que coincide con el primero de la segunda vuelta del campeonato. Un partido sumamente importante, ya que los jugadores verdes se miden a un Racing de Ferrol situado en zona de descenso, y que continúa buscando un nuevo entrenador que se haga cargo del equipo tras la destitución de Miguel Ángel Tena. En las últimas horas está cobrando fuerza el nombre del extécnico del Celta B Alejandro Menéndez, aunque de momento no hay nada confirmado, y es Fran Beade quien se encarga de la preparación del equipo. El Coruxo será de los pocos equipos que no moverá ficha en el mercado invernal.

Todos los esfuerzos se centran ahora en ese primer partido del año ante el conjunto ferrolano. El partido se disputará el sábado, día de Reyes, a partir de las 16.30 horas en el campo de O Vao. Un partido clave y fundamental para los vigueses, que necesitan los tres puntos para abrir brecha en la clasificación. Además, el cuadro ferrolano es, en estos momentos, un rival directo en la lucha por la permanencia, y es muy importante lograr los tres puntos para ampliar la ventaja que tienen en la clasificación a los nueve puntos. Un Ferrol que llega desesperado al campo de O Vao pues necesita los tres puntos para salir del descenso.