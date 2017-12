La soldado Carla Pérez

Carla Pérez, la piragüista del Kayak Tudense que en 2015 fuese elegida la mejor deportista de Vigo y su comarca, ha tomado una decisión clave en su vida. Tras aparcar la carrera de Magisterio, los primeros días de enero comenzará en Cáceres la carrera militar. Lo hará con la intención de compaginarlo con el piragüismo, su gran pasión, aunque eso dependerá de un posible cambio de destino. El club cuenta con ella para la temporada de 2018.

Carla Pérez Coya iniciará el día 8 de enero una nueva aventura personal. La deportista del Kayak Tudense ingresará en el Centro de Instrucción Militar de Cáceres. Allí permanecerá durante cuatro meses. "Es una decisión meditada, estudiada y que afronto con mucha ilusión", afirma con rotundidad. La palista no dejará el piragüismo. Su objetivo es compaginar ambas actividades. Para ello cuenta con el apoyo de los entrenadores del club que han diseñado un plan de preparación especial.

A sus 25 años, Carla Pérez Coya cambia el rumbo de su vida y da "un paso que siempre tuve en la mente. No fue fácil, pero creo que ha llegado el momento". Lo afronta como "un nuevo reto. Tendré que esforzarme, pero sé que al final hay una recompensa". La deportista ya pasó las pruebas de oposición, teóricas, físicas, sicológicas y médicas para ingresar en la carrera militar.

En su 'particular calendario' para los próximos meses figura el del mes de mayo como uno de los más importantes. Después de cumplir el periodo de instrucción, confía en que su destino sea en Pontevedra. De esa forma podrá compaginar su trabajo con el piragüismo: "Tendré las tardes libres. Eso supone que podré entrenar. Y también espero poder estar en las competiciones siempre que no tenga guardia". En el Kayak Tudense han tramitado su ficha federativa y cuentan con ella para el año 2018.

Carla Pérez Coya ha aparcado su carrera de magisterio y decidió cambiar su ritmo de vida. En su nueva tarea militar también tiene como desafío "el poder ascender y seguir progresando". No se asusta el esfuerzo físico que eso puede suponer: "Un deportista tiene que estar bien preparado". Y lo confirmó durante las últimas semanas. Realizó los entrenamientos habituales con sus compañeros en el río Miño.

La componente del Kayak Tudense se inició en el piragüismo a los once años. Fue varias veces campeona de España, tanto en la modalidad individual como en barcos de equipos y llegó a participar en varios campeonatos de Europa y del Mundo. En el año 2015 fue declarada mejor deportista de Vigo y su comarca tras completar una larga serie de buenos resultados en múltiples competiciones. Fue una de sus mejores temporadas.

Carla Pérez Coya reconoce que "el paso que voy a dar a partir de enero es importante. Me esforzaré por cumplir los objetivos marcados. Sé que no será sencillo, pero estoy preparada y sobre todo con mucha ilusión. Tengo confianza en que todo salga bien". En el Kayak Tudense cuenta con el apoyo de todo el grupo. Esteban Alonso señala que "Carla lo ha dado todo por el club. Su compromiso es incuestionable. Se ha esforzado y es muy solidaria. Tiene todo nuestro apoyo en esta nueva aventura". Al mismo tiempo, el técnico destaca que "la ayudaremos en todo lo que podamos. Aquí nos tiene. Sabemos que no nos va a abandonar y contamos con ella para el 2018".