Zidane: "Sé que me van a meter hostias, pero esto no me cambia"

"No me arrepiento. Estoy aquí para elegir, para tomar decisiones. Si en la primera parte llegamos a marcar hubiera sido diferente. Sé que mañana me van a meter hostias, pero no pasa nada. Esto no me cambia, es una decisión mía y la asumo con todas mis fuerzas", indicó Zidane.

El francés reconoció que estaban "jodidos porque una derrota así es muy dolorosa". "Duele mucho y a mí el primero. Pero no vamos a cambiar nada en este sentido. No voy a dar explicaciones de la suplencia de Isco. Luego por cómo ha ido el partido no he podido contar con él", añadió Zizou.

Además, explicó que la expulsión de Carvajal "cambia todo" y es el "momento clave" del partido. "Quise hacer el doble cambio y no se ha podido hacer de esta manera. Esa fue mi decisión, soy el entrenador y siempre va a ser aquí mientras entrene al Real Madrid. No voy a cambiar nunca", dijo a la suplencia de Isco.

Preguntado por el momento de sus jugadores, a 14 puntos del Barça con un partido menos, Zidane dijo que "hay que aceptarlo", pero recordó que el "fútbol cambia rápidamente". "Ellos estaban hundidos en verano. Eso decía mucha gente y somos nosotros, pero este deporte es así. Es fútbol y hay que asumirlo. Cuando ganamos es todo bonito y cuando pierdes estamos dolidos. Estoy con mis jugadores siempre", añadió.