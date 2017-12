Valverde: "No creo que haya ganado la partida táctica a Zidane"

"No está sentenciada la Liga. Llevamos ventaja a los rivales, pero no nos fijamos en eso. Nos interesa sumar puntos, tener sensaciones y mirar hacia adelante", dijo Valverde, que apuntó que "conseguir los puntos es muy costoso pero perderlos se pierden a toda pastilla. Todavía queda mucho", subrayó.

Valverde analizó el clásico, que su equipo ganó contundentemente, pero pese a ello señaló que no ganó la partida a Zidane. "No creo que haya ganado la partida táctica a Zidane. Esto es un juego en el que dependes de un detalle, de un momento determinado, y luego el resultado va cayendo. Cuando un equipo pierde todos nos ponemos tremendistas. Lo digo por experiencia, como cuando vine en la última Supercopa de España", manifestó.

"El Madrid se quedó con diez y aún así no le puedes dar por muerto. A veces marcas tú, otras te marcan, y la expulsión son cosas que pasan", señaló Valverde, que reconoció que en la primera le costó a su equipo "superar la primera línea" del Real Madrid.

Valverde no quiso entrar a valorar la apuesta por Kovacic de Zidane en su once titular y la suplencia de Bale e Isco. "No tengo los datos del entrenador del Real Madrid para su alineación. Es un jugador que hizo dos buenos partidos en la Supercopa de España. Yo siempre temo a los rivales por las cualidades que tienen y Kovacic me parece un buen jugador".