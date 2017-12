El City sigue con paso firme hacia el título

El Manchester City sigue se afianza en el liderato de la Premier League inglesa de fútbol tras ganar al Bournemouth por 4-0 con un doblete de Sergio Agüero en una decimonovena jornada en el que pincharon tanto el Manchester United como el Chelsea, cada vez más lejos de la cabeza.

El City de Pep Guardiola continúa con paso firme hacia el título ya que aumentó su ventaja a trece puntos sobre el United de José Moutinho, que empató 2-2 en el campo del Leicester, y a dieciséis sobre el Chelsea de Antonio Conte, que igualó sin goles en el del Everton.

El Manchester United llegó al tiempo de prolongación ganando por 1-2 con un doblete del español Juan Mata y con un hombre más, pero no pudo impedir que el Leicester empatara en el último suspiro.

Jamie Vardy adelantó al Leicester poco antes de cumplirse la primera media hora, pero cinco minutos antes del descanso Juan Mata devolvió la igualdad al marcador con un sutil disparo ajustado al palo desde dentro del área. Ya en la segunda mitad (m.60) Mata anotó el 1-2, de nuevo con sutileza y esta vez con un libre directo lleno de clase que hizo inútil la estirada de Kasper Schmeichel.

Todo se puso de cara para los hombres de Mourinho, sobre todo cuando su rival se quedó en inferioridad por la expulsión, por doble amonestación, del ghanés Daniel Amartey.

El United desaprovechó numerosas oportunidades para liquidar el choque y además cedió el balón al Leicester en el tramo final. En último esfuerzo el equipo local puso cerco a la meta defendida por De Gea y al final obtuvo el premio, cuando Harry Maguire, en el minuto 94, marcó el gol del empate.

Antes, el Chelsea no pudo superar al Everton. El italiano Antonio Conte no pudo contar con Álvaro Morata por acumulación de tarjetas y su equipo sufrió su ausencia. Le faltó el gol. Dispuso de casi todas las ocasiones del encuentro, pero no estuvo atinado. Marcos Alonso pudo marcar, pero se encontró con el portero Jordan Pickford; y también Cesc Fábregas, que no acertó con un disparo que se marchó cerca del poste.