Basconcelo y Navarrete parten como favoritos

El céltico Gonzalo Basconcelo y el reciente fichaje del FC Barcelona Ester Navarrete parten con el cartel de favoritos para el 56º Gran Premio Pedestre do Nadal, que hoy organizan la Delegación en Vigo de la Federación Gallega de Atletismo, junto con los clubes de atletismio de la delegación viguesa de la FGA, y con la colaboración del Concello de Vigo.

La carrera, que se desarrollará bajo el control técnico del Comité Gallego de Jueces dará su pistoletazo de salida a las 11:15 horas en la Plaza de Compostela. Este año, la gran novedad es la distancia del recorrido, que se ha recortado hasta los cinco kilómetros a causa de los condicionantes del tráfico en esta fecha de Nochebuena. Se saldrá igualmente desde la Alameda para dirigirse hacia la zona portuaria y regresar de nuevo a la Plaza de Compostela que será donde estará la meta.

De este modo, Basconcelo, ganador en la pasada edición de la Carrera del Pavo y que viene de ganar en Balaídos la Invasión Celeste, es un firme candidato a repetir triunfo en una carrera en la que también figuran inscritos, entre otros, Akka Essaadaoui, Rubén Pereira o Rubén Pérez.

En la categoría femenina, ha anunciado su presencia Ester Navarrete, que recientenmente ha fichado por el FC Barcelona y que ha cosechado victorias en la Vigo +11 o en la Invasión Celeste recientemente. La viguesa ya había subido al primer cajón del podio de esta carrera en la edición de 2015.

En la carrera absoluta han confirmado su inscripción cerca de 500 atletas, previamente a la carrera absoluta se disputarán pruebas de categorías menores. A las 11.00 horas tomarán la salida los sub 16, para recorrer una distancia de 2,58 kilómetros. Los sub 14, que afrontan una distancia de 1,94 kilómetros, salen a las 10.50, mientras que los sub 12 (1,29 km.) tomarán la salida a las 10.40. A las 10.30, los primeros en entrar en acción serán los sub 10, con una carrera de 0.64 kilómetros de recorrido.

La intención de la organización es volver a recuperar para la próxima edición el recorrido de 10 kilómetros y su intención es homologar el circuito para 2018.

San Silvestre

Por otra parte, mañana, 25 de diciembre, concluye el plazo de inscripción para la San Silvestre de Vigo, que se disputará también en la Plaza de Compostela y sus inmediaciones, en un circuito de unos 4 kilómetros, el 31 de diciembre a las 17.00 horas.

Las inscripciones, que son gratuitas, pueden hacerse en www.championchipnorte.com.