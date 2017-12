Valverde: "Hacer el pasillo al rival ha perdido la esencia de otros años"

Una de las polémicas de la semana ha sido la referente a si el Barcelona debe dedicar un pasillo para homenajear al Real Madrid por su triunfo en el Mundial de Clubes.

El preparador azulgrana se ha mostrado contrario a ese reconocimiento: "Este asunto es algo que hace años se hacía simbólicamente y no había adquirido el cariz mediático de ahora, que lo está contaminando todo. Nuestro reconocimiento el Madrid lo tiene por lo que ha conseguido este año. No me gustaría hacer el pasillo a nadie y que me lo hicieran a mí. Ha perdido la esencia de otros años".

El clásico llegará dos días después de la celebración de las elecciones catalanas, algo que, según Valverde, no debería influir en el ambiente que sus jugadores se encuentren en el Bernabéu.

"El ambiente de mañana será bueno. No tengo ninguna duda. Fuimos a jugar contra el Atlético de Madrid cerca o después del 1 de octubre y es uno de los mejores partidos de ambiente de fútbol y buen rollo en el campo. Mañana espero que sea igual. El Bernabéu animará a su equipo", ha opinado.