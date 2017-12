Ciclismo y patinaje amplían la oferta de los Xogos Deportivos de Reis

Por segundo inicio de año consecutivo, los Xogos Deportivos de Reis llevarán a medio millar de niños a practicar una de las cinco actividades deportivas que el Concello oferta en estas fiestas navideñas. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, acompañado por el edil de Deportes, Manel Fernández, departió hoy con clubes, organizadores e incluso con algunos niños que participarán en los Xogos, en el complejo de As Travesas del 2 al 4 de enero.

Si en la primera edición fueron fútbol 8, fútbol sala y balonmano las modalidades programadas por la Concellería de Deportes, en esta oportunidad a ellas se incorporan el ciclismo y el patinaje en línea.

Los cinco deportes, en un evento de filosofía no competitiva, cuentan con el apoyo logístico de Club Ciclista Vigués, Aspofusa (fútbol sala), Freestyle Slalom Vigo (patinaje en línea), Federación Gallega de Balonmano, la Fundación VIDE y Belarmino Alonso, "Milucho", coordinador del Trofeo Concello de Vigo de fútbol de escuelas municipales. Además, Coca-Cola y Frutas Nieves colaboran con el torneo.

El regidor bromeó con los niños, retó a que uno de ellos mostrase su habilidad con el balón y agradeció el esfuerzo de las entidades, además de desearles que el torneo de base sea "un éxito". Con unos 200 niños en fútbol sala, entre las cinco disciplinas se moverá medio millar de jóvenes deportistas de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. La actividad se desarrollará en As Travesas: pista de rodadura, campo de fútbol, Frontón y pabellón del Carmen.

El Concello premiará por igual a todos los participantes con una medalla del torneo porque no hay vencedores ni vencidos, al igual que sucede en la liga municipal de fútbol 7. El miércoles 4 de enero, la clausura en As Travesas.