El Cortegada esquiva una desgracia

La Real Federación Gallega de Fútbol dará a conocer hoy el día y los horarios definitivos de la jornada que tuvo que ser aplazada el pasado domingo por la última galerna que azotó tierras gallegas y que debería disputarse antes de que concluya 2017. La suspensión de la jornada resultó adecuada e incluso pudo evitar desgracias. El campo de fútbol de Cortegada se quedó sin grada en algún momento de la noche del pasado domingo. La visera y el muro superior de la estructura que da cabida a los aficionados en el Manuel Rodríguez Meijón fueron derribados por el temporal. "Menos mal que la federación suspendió la liga, porque igual estábamos hablando de un desastre", afirmaba ayer el presidente del Cortegada, José Víctor González Vázquez.

Fue el primero en constatar las secuelas del ventoso fin de semana. "Fui al campo por la mañana porque teníamos unas vallas de obra y ya me imaginaba que estarían en el suelo, pero lo que me encontré fue algo increíble", relata el directivo. "Lo normal sería que se soltara alguna uralita, pero se había venido abajo una estructura con todo el hierro que tiene. Y lo arrastró todo hasta el campo. Nunca pensamos que llegara a ese extremo", agregó González.

En cuanto a las consecuencias que le acarrea al conjunto de O Ribeiro, la directiva opta por derruir por completo la grada. La próxima temporada jugarán en un flamante campo de césped sintético, por lo que no se prevén inversiones en la vieja instalación. Insisten en todo caso en que tomarán las medidas necesarias para que no corra peligro la integridad física de deportistas y espectadores en lo que queda de temporada. "Pensamos que la mejor solución es tirar con todo y aguantarse sin grada lo que queda porque no sabemos cómo está de dañada la estructura y nos da miedo que pueda pasar algo", explicó José Víctor González.

El objetivo es recoger todo el escombro y dejar el campo en condiciones para el próximo encuentro liguero, que será el próximo domingo de nuevo en el Rodríguez Meijón dado que el Cortegada tenía calendadas dos citas consecutivas como local, ante el A Valenzá y el Viana. Su entrenador, Ismael Fernández, confirmaba ayer que varios clubes han ofrecido sus terrenos de juego para que el equipo pueda entrenar esta semana.

"Esperemos que no haga falta porque el campo se limpiará entre hoy o mañana y lo podremos utilizar", señaló el técnico, que tampoco ocultaba su asombro ante el estado en que quedó la grada: "Entre las cinco de la tarde y las siete de la mañana el temporal fue terrible. El domingo por la tarde el campo era una laguna", recuerda.