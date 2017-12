Celta B y Rápido disputan sus partidos pese al temporal

El fútbol de Segunda División B en Vigo no cesa a pesar del fuerte temporal de viento y lluvia y la alerta roja decretada por AEMET a partir de las 18.00 horas. Los partidos del Celta B y el Rápido de Bouzas se han sido los únicos partidos de fútbol que se han jugado en la ciudad por la tarde. Ayer, la Federación Galega de Fútbol (FGF) suspendió todos los partidos que estaban bajo su responsabilidad, es decir, desde Preferente hacia abajo, incluidas las categorías de fútbol base. También hubiese afectado a la Tercera División, pero este fin de semana no había jornada prevista en el calendario.



El partido en el Baltasar Pujales entre el Rápido de Bouzas y el Talavera ha empezado puntual a las 16.45 horas. Las condiciones del campo no son las idóneas para la práctica del deporte pero el colegiado, que hizo una última inspección un cuarto de hora antes del inicio, apostó por celebrar el encuentro. Las imágenes compartidas por el Talavera en sus redes sociales muestran el campo completamente encharcado, especialmente en sus márgenes laterales.





Así está el campo a 50 minutos de que empiece el encuentro. El colegiado hará una segunda valoración a las 16:30. De momento se juega. pic.twitter.com/N0qjSYiz3P — CFTalavera (Oficial) (@CFTalavera_) 10 de diciembre de 2017

Difíciles condicións para xogar, pero toda a disposición e o empeño. Mérito! pic.twitter.com/jr7qVoBg8s — RC Celta (@RCCelta) 10 de diciembre de 2017

Se está jugando mucho balón largo, debido a la cantidad de agua que tiene el césped de Barreiro. Juego directo e imprecisiones. Hay que adaptarse. — CDA Navalcarnero (@CDANavalcarnero) 10 de diciembre de 2017

El Barreiro también se juega al fútbol.. El club celeste informa que ambos equipos han tenido que adaptar su estilo y abusar de los balones largos.Por otro lado, el otro encuentro previsto para la esta tarde en Galicia del grupo primero de la Segunda División B se disputa en la provincia de A Coruña, donde la alerta ha llegado a nivel naranja, entre el Cerceda y el Deportivo B.