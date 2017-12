Copa del Rey | Unzué: "Es una eliminatoria abierta"

Tras el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, celebrado esta mañana y que emparejó al Celta con el FC Barcelona, el técnico celeste Juan Carlos Unzué indicó que "no hemos tenido mucha fortuna, difícilmente nos podía tocar un rival de más entidad. Pero ellos tampoco estarán muy contentos del emparejamiento. Es una eliminatoria abierta en la que ambos pondremos mucha ilusión en pasar. Seguro que competimos como lo hicimos hace unos días en Barcelona".



Sin embargo, el entrenador del Celta advierte de que "el partido del sábado ( en el que el Celta empató 2-2 en el Camp Nou) no sirve de nada para la eliminatoria de Copa pero los antecedentes del Celta ante el Barcelona de estos años nos dan confianza y a ellos les puede generar alguna duda. Vamos a pelear y a competir. Estoy seguro. Es un torneo en el que queremos seguir y que nos siga dando satisfacciones".



Además, el preparador navarro resta importancia al hecho de que la vuelta se juegue en el Camp Nou: "Nuestra forma de jugar no nos condiciona. Es el primer partido después de vacaciones y no tener que viajar es positivo, además tendremos el apoyo de nuestro público en plenas navidades para que este torneo nos siga dando muchas alegrías".





Por su parte, el director de Relaciones Institucionales y Deportivas del FC Barcelona, Guillermo Amor, ha calificado de fuerte y de eliminatoria "más durilla" la que les ha deparado el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Celta."Es una eliminatoria fuerte, quizá sea la más durilla, por así decirlo. Dos equipos fuertes, vamos a ver qué pasa. Sabemos que tocara el que tocara hay que pasar sí o sí, ganar y hacer dos partidos buenos", aseguró Amor a los medios tras el sorteo.Y es que todavía está fresco el 2-2 del pasado sábado en LaLiga. "Tenemos la experiencia de esta semana pasada, que empatamos. Es una eliminatoria buena, era una posibilidad que nos tocara y ha tocado. Vamos primeros a Vigo y no sabes nunca qué es mejor, si jugar primero fuera o en casa porque cualquier cosa puede pasar", auguró en este sentido.De todos modos se mostró "satisfecho" de vérselas con el Celta. "Estamos satisfechos, veníamos pensando que cualquiera podía tocar, desde Real Madrid o Atlético de Madrid, Celta o alguno incluso de Segunda... Ha sido el Celta y está bien", manifestó.El Barça evita a Real Madrid o Atlético de Madrid, con quienes prefería no cruzarse a estas alturas. "Te tienes que enfrentar a todos, si por el camino te enfrentas antes y tienes la oportunidad de eliminar a alguno de ellos son rivales que no estarán más adelante. Pero en principio quieres evitar a los más fuertes. Alguno ha salido sobre el papel más beneficiado", apuntó en referencia al choque del Madrid contra el Numancia o del Atlético ante el Lleida."La Copa es la Copa, ya ha habido sorpresas y puede haber alguna más. Vamos a preparar mucho y bien nuestra eliminatoria. Nos conocemos, ellos juegan bien al fútbol y se verán buenos partidos y buena eliminatoria. Nos divertiremos y vamos con la idea de pasar", concluyó.