El Rallye Rías Baixas vuelve a la acción

En 2015 el Rallye Rías Baixas celebraba su última edición, la 51. Después anunciaba su adiós a pesar de los miles de aficionados que siempre arrastraba a sus tramos. "Fernando Mouriño y su equipo arrojan la toalla" (decían en su comunicado oficial en enero de 2016) "ante la previsión de no poder reunir el dinero necesario para organizar con garantías y sin endeudarse la que está considerada como una de las mejores pruebas del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto".

Este año intentó resucitar de la mano de la Escudería Dona Urraca, junto a la que trataron de volver a poner en marcha una de las citas más emblemáticas del automovilismo gallego y nacional. Aquel acuerdo no prosperó y el Eurocidade (que aparecía como una de las pruebas de reserva del calendario de 2017 del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto) nunca llegó a ver la luz.

Pero la intención de Fernando Mouriño de que el Rías Baixas celebrara una 52 edición no se apagó; al contrario, cobró fuerza hasta que por fin será una realidad en 2018, como una de las pruebas del calendario del Campoenato Gallego.

En la asamblea anual de la Federación Gallega de Automovilismo, celebrada ayer, se aprobó el calendario del próximo año. Ahí aparece, de la mano de Recalvi, calendado el Rías Baixas, en las fechas del 12 y 13 de mayo. Será de este modo, la cuarta cita puntuable de un Campeonato Gallego que año tras año crece en prestigio y calidad.

Recogerá el testigo el Rías Baixas del Rallye de A Coruña, que abrirá el calendario el 17 y 18 de febrero; del Rallye do Cocido (el 17 y 18 de marzo) y del Rallye de Noia (previsto para el 14 y 15 de abril), según el calendario aprobado ayer en asamblea.

El propio presidente de la Federación Gallega, Iván Corral, celebró el regreso del Rías Baixas deseando, textualmente, que el próximo 2019 la prueba consiga volver al calendario nacional.

Por lo pronto, Fernando Mouriño y su equipo ya están trabajando en los tramos del Rías Baixas de 2018. Presumiblemente, a falta de confirmación, el parque cerrado estara ubicado en el CUVI y se barajan nuevos escenarios como Mos o Gondomar. Lo que parece claro es que no pisará suelo vigués, lo que no influirá en la espectacular de una prueba por la que tanto suspiran los amantes del motor y que pese a formar parte del calendario autonómico no perderá espectáculo ya que es posible que cuente con la presencia de pilotos de primer nacional e incluso venidos desde Portugal.

Regalo de Reyes anticipado para la Escudería Rías Baixas, que tras muchos intentos por fin puede decir que su rallye volverá a ver la luz.