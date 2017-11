Nuno Costa exhibe músculo en el Belar mino

El atleta luso afincado en Santiago Nuno Costa repitió triunfo en el 39º Memorial Belarmino Alonso de campo a través, que este año se disputaba fuera del calendario federativo. En cuanto a la categoría femenina, la ganadora fue la etíope Nuhamin Bogale, que impidió el doblete luso al imponerse en la meta a Clarisse Cruz.

La prueba acogió, además, las carreras de las categorías Sub-14 y menores de la "Fase Zonal do Deporte en Idade Escolar", clasificadora para los campeonatos provinciales de cross del Programa Xogade de la Xunta de Galicia.

Al quedarse fuera del calendario autonómico por el proceso que el club mantiene con la Real Federación Española (pendiente todavía de la resolución del TAD) tras la edición del pasado año, que le valió una sanción sin licencia federativa para organizar pruebas del calendario nacional durante un año, el Comesaña Sporting Club decidió sacar adelante una nueva edición de su memorial fuera del paraguas federativo.

Aún así, una de las citas más emblemáticas del calendario reunió en la línea de meta a unos 500 atletas, contando en la carrera sénior y sub 23 masculina con participantes de la talla de Nuno Costa, el ganador de la pasada edición, Alejandro Fernández o el triatleta Antonio Serrat.

Jorge Puig fue el primero en marcar el ritmo en la carrera masculina. Pagó caro su desgaste en el inicio, ya que enseguida Nuno Costa tomó el mando de la situación, sobre todo después del abandono de Alejandro Fernández, que venía de ganar la San Martiño tras superar una lesión que le tuvo unos ocho meses parado.

Así, Nuno Costa tuvo que concentrarse en mantener a raya a Santos y al luso Jorge Santa Cruz, que también presentó batalla hasta que en la última vuelta Costa realizó un cambio de ritmo que dejó a sus rivales con la única opción de luchar por una segunda posición que finalmente fue para David Santos. Jorge Puig, tras una carrera valiente, cruzó la meta en la cuarta posición por detrás de Jorge Santa Cruz, y finalizando primero en la categoría sub 23. El atleta del Comesaña Sporting Club Vicente Suárez acabó en la quinta posición, segundo sub 23, por delante del triatleta Antonio Serrat.

En cuanto a la carrera femenina, emocionante triunfo de la etíope Nuhamin Bogale. Se da la casualidad de que la primera edición de esta carrera que se disputa sin control federativo cuenta entre sus participantes con dos etíopes, una de las cuales se llevó la victoria, impidiendo que Clarisse Cruz, la gran favorita, cruzase la meta en primera posición.

La olímpica portuguesa del Comesaña también fue primera en la pasada edición, pero una reclamación sobre el estado reglamentario de su licencia y el de otra portuguesa (Sofia Martins) fue la que propició el contencioso entre la Real Federación Española de Atletismo y el club organizador. Ayer Clarisse Cruz buscaba una victoria reivindicativa que no pudo ser posible. Tuvo que conformarse la atleta del Comesaña Sporting Club con la segunda posición, al no poder superar a la campeona del mundo júnior de 1.500 metros.

Después de llevar el peso de la carrera Clarisse Cruz, tuvo que realizar un intenso esprint en la línea de meta para no verse superada por Leticia Fernández, que completó el podio femenino.

En cuanto a las demás categorías, Diego Alonso Campos (Club Atletismo Santiago) y Raquel Meaños (València Esports) fueron los mejores de la carrera sub 18/sub 20. En sub 16 se impusieron Hugo García (SGP) y Carla Guisande (CSCR Beade), mientras que en sub 14 los mejores fueron Dawit Comesaña Pérez (Celta de Atletismo) y Carolina Santos Villalon (AVA1). En sub 12 se impusieron Alex Sierpes y Elisa Morgado, ambos de la Sociedade Atlética do Trega, y, finalmente, los mejores sub 10 fueron Adrián Rodríguez Antón (Triatlón Mar de Vigo) y Emma Rial Salgueiro (Club Atl. Samentolameu).