El Rías Baixas repite en 2018 como equipo oficial de la Copa de España

Por cuarto año consecutivo el Club Ciclista Rías Baixas participará en el certamen más prestigioso del campo amateur español y por tercera vez lo hará como equipo oficial. La Asociación Española de Organizadores de Pruebas Ciclistas Elite y Sub 23 (AEOPCES) ha incluido a la entidad presidida por José Luis Chamorro entre las 22 formaciones que disputarán todas las carreras de la Copa de España 2018. Esta competición será el primer reto la próxima temporada de la entidad presidida por José Luis Chamorro.

Hasta el momento la Copa de España se le ha resistido a los corredores miñoranos, que tienen una espina clavada con estas clásicas. En sus tres participaciones todavía no han sido capaces de estrenar su casillero de victorias, una sequía de triunfos que no se corresponde con el palmarés que han cosechado en el resto del calendario durante las últimas campañas. A pesar de que los resultados no han sido los esperados, la directiva de la AEOPCES, con su presidente Manuel Moreno al frente, ha reafirmado su confianza en este proyecto.

En el 2018 el Club Ciclista Rías Baixas presentará un renovado conjunto con Iván Rodríguez estrenándose como director. El técnico salmantino estará al volante de un bloque muy joven y en el que sólo continúa respecto al curso anterior Jaime Guzmán. Hasta ahora, se ha hecho oficial la incorporación del gallego Rafael Pereira y en las próximas semanas se irán desvelando los nombres del resto de componentes de la escuadra con sede en Nigrán.

El calendario de la Copa de España vuelve a constar de nueve carreras. La primera jornada será el Circuito Guadiana en Extremadura, el 25 de febrero, y la última el Gran Premio Macario en Madrid, el 13 de mayo. Euskadi, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña también acogerán pruebas de esta competición que un año más no tendrá ninguna cita en tierras gallegas.