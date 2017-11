La plantilla del Sevilla a Berizzo: "Míster, te sobran huevos para superar esto"

Los jugadores del Sevilla han mostrado hoy públicamente el incondicional apoyo a su entrenador, Eduardo Berizzo, tras conocerse que fue diagnosticado de un cáncer de próstata. El técnico seguirá al frente del cuerpo técnico del equipo y tal y como aseguraron desde la entidad hispalense.



Comunicado

Sucesión de apoyos

Estamos con vos Toto !!!! pic.twitter.com/9Y1f7MHLy7 — Ever banega (@Ever10Banega) 22 novembro 2017



Desde el #OM mandamos un fuerte abrazo a nuestro ex jugador y actual técnico del @SevillaFC, Eduardo Berizzo.



¡Mucho ánimo, Toto! ?? #AguanteToto pic.twitter.com/ZSieViaYXT — Olympique Marseille (@OM_Espanol) 22 novembro 2017



A continuación se reproduce el comunicado hecho público por los jugadores: "Como es de público conocimiento, vivimos momentos difíciles en esta familia que es el Sevilla FC, nuestro entrenadro Eduardo 'Toto' Berizzo tieney nosotros, sus jugadores, queremos ayudarlo para que así sea. Por esto a través de este comunicado queremos expresarle nuestro apoyo incondicional, darle todas nuestras fuerzas y demostrarle que no está solo, ni mucho menos, en este momento. Nosotros, sus jugadores; su cuerpo técnico, los empleados del club y todos los aficionados de esta gran 'familia' estamos con él y con los suyos. Le deseamos una buena y pronta recuperación, le trasladamos algo que ha marcado a este club desde hace tiempo "Dicen que nunca se rinde", y ahí estaremos presenten todos para que así sea. Míster,, te has ganadoy queremos decirte que cuentas con tu equipo y miles de personas que te acompañarán y te ayudarán en este proceso.. Un gran abrazo y mucha fuerza".Estas palabras de ánimo se han sumado a los mensajes que sus jugadores y el mundo del fútbol han compartido en las redes sociales. Desde el sevillista Ever Banega hasta mensajes de clubes como el Olympique de Marsella.