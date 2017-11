Nolito: "Guardiola es muy terco, testarudo"

Con motivo del partido que enfrena al Sevilla con el Liverpool en la Liga de Campeones, el diario británico The Guardian ha realizado una entrevista al exjugador del Celta Nolito, ahora mismo a las órdenes de Berizzo tras su paso por la Premier. En dicha entrevista, el de Sanlúcar de Barrameda se sincera sobre cómo vivió la pasada temporada en las filas del Manchester City y su extraña relación con el técnico Pep Guardiola.

El modo de vida de Manchester no pareció ser el adecuado para Nolito. "Mi hija cambió de color, parecía que estaba viviendo en una cueva", bromea. "A las cinco de la tarde está todo oscuro y hace frío. La filosofía de vida es diferente", añade.

Su falta de aclimatación podria encontrarse también en la falta de confianza de Guardiola. "¿Por qué dejé de jugar? Pregúntaselo a Guardiola", responde al ser preguntado por su ausencia en las convocatorias. Nolito fue titular habitual en los primeros compases de la pasada campaña, pero fue perdiendo peso:"Él me llamó, me convenció y al principio las cosas funcionaron bien", comenta sobre el inicio de su relación con Pep. La razón de que las cosas cambiasen entre ambos podría ser su forma de ser: "Yo me tomo las cosas de manera diferente y él es demasiado serio, como otros muchos entrenadores. Hay personas que, si no ganan, no comen". dice.

"Si no estás contento porque no te has adaptado, eso puede transmitirse al terreno de juego, pero al principio era feliz y jugaba bien", insiste. "No se necesitan palabras, si en 10 partidos juegas tres, recibes el mensaje", sentencia.

A pesar de esa relación, se mostró agradecido con el técnico catalán por apostar por él al principio. "Él me contrató. No sé si luego cambió de opinión, pero nunca tuve un problema con él. Le deseo lo mejor. Pep es muy terco, testarudo y se tiene que hacer lo que él quiere. Se está adaptando al fútbol inglés".