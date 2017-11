"La clave para nosotros pasa por la tranquilidad"

Rafa Sáez afronta el segundo derbi consecutivo tras el de la semana pasada ante el Celta B. "Llega otro partido atractivo", indicó el entrenador del Coruxo, "si cabe con un poco más de interés porque somos dos equipos que representamos más o menos lo mismo, el sentir del fútbol modesto, del fútbol aficionado, del fútbol más local, más de barrio y, porque no decirlo, una lucha por la hegemonía, de quien es el que marca el paso en este campo".

Sobre la posibilidad de sorpresas en el partido de esta mañana, el técnico de A Seca dejó claro que "claro que es un partido en donde va a haber sorpresas. Somos dos equipos que manejamos un volumen importante de jugadores, a nivel sistema también podemos manejar varios estilos, ideas, distribuciones en el campo. Por lo tanto, cualquier periodista que intentéis hace un once inicial seguro que vais a tener que rectificar mucho, por que la alineación va a dar para muchas vueltas".

El técnico del Coruxo tiene claro que "una de las claves del partido, para nosotros, pasa por la tranquilidad para manejar el partido en su extensión y después, en lo práctico por ser capaces de adelantarnos en el marcador y que eso no de la tranquilidad suficiente para gestionar el resto del partido. Sobre todo, como digo, a nivel emocional, por la tranquilidad, pero que tampoco nos falte esa garra, la intensidad, que no nos falte la garra, que no nos falte intención, que de alguna manera sepamos que puede ganar jugando, pero también peleando".