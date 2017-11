La lista de Scariolo, sin los jugadores de Euroliga

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, anunció hoy una convocatoria de 16 jugadores para afrontar los dos partidos de clasificación para el Mundial de China 2019, ante Montenegro y Eslovenia, en la que no ha incluido a ningún representante de los clubes que disputan la Euroliga. España jugará ante Montenegro en el país balcánico el día 24 y dos días después recibirá a Eslovenia en Burgos.



La primera 'ventana' de partidos clasificatorios, entre el 20 y el 28 de noviembre, coincide con la novena jornada de la Euroliga, que anunció, en un conflicto abierto con al FIBA, que no pararía su competición para que se disputen estos partidos, por lo que el técnico italiano no ha podido contar sus jugadores.





Lista facilitada por Scariolo

En el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede de la FEB, Scariolo reconoció ser "tremendamente consciente" de la" que representa la clasificación para el Mundial "teniendo en cuenta el nivel de los rivales", aunque añadió que tiene "muchísima ilusión" con los jugadores elegidos para intentar lograr el billete.El italiano se mostró satisfecho por haber confeccionado una lista con jugadores jóvenes que han mostrado su compromiso con el equipo nacional, "complementada por un grupo de veteranos de gran calidad humana y total compromiso" entre los que destacó al pívot"que será" el "tras unos cuantos años de ausencia".Los dieciséis convocados se concentrarán el lunes al mediodía en Guadalajara y viajarán el jueves a Montenegro, donde el seleccionador dará la lista definitiva de doce jugadores que afrontarán el primer partido al día siguiente. El equipo nacional volverá directamente ael sábado para enfrentarse a Eslovenia el domingo 26.Víctor Arteaga (Estudiantes), Javier Beirán (Tenerife), Quino Colom (Unics Kazan), Jaime Fernández (Andorra), Sergi García (Zaragoza), Nacho Llovet (Obradoiro), Xavi López-Arostegui (Joventut), Albert Oliver (Herbalife), Oriol Paulí (Herbalife), Xavi Rabaseda (Herbalife), Sebas Sáiz (Burgos), Álex Suárez (Zaragoza), Fran Vázquez (Tenerife), Javi Vega (Burgos), Edgar Vicedo (Estudiantes) y Sergi Vidal (Joventut).