Sergio Álvarez pone sus cartas boca arriba: si el Celta no mejora su primera oferta de renovación antes de enero empezará a negociar con otros clubes. El 'Gato' de Catoira acaba contrato el próximo año y la dirección del equipo le ha ofrecido una temporada más, cuando él esperaba una duración más prolongada que le permitiese encauzar su sueño de acabar su carrera deportiva en el conjunto vigués.

En declaraciones a Radio Vigo, el portero, de 31 años, puso esta tarde voz a su decepción por la oferta del club, al que llegó cuando tenía 17 años. Ya ha comunicado su disconformidad con el planteamiento de la dirección, y considera que ahora le toca a la otra parte mover ficha. En caso de que eso no ocurra, a partir de enero explorará opciones para asegurar su futuro en otra latitudes, y ha dejado claro que no esperará a última hora para resolver esta cuestión. Eso sí, ha rmearcado que no es cuestión de dinero, si no de duración del contrato.

La oferta del Celta, de un solo año, se enmarca en su plan de futuro para la portería del equipo. Se confía en que Rubén Blanco y el guardameta del filial, Iván Villar, ambos internacionales en las categorías inferiores de la selección española, defiendan la portería céltica en la próxima década.