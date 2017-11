Los ´profes´ de Canicross Vigo

"Estamos abiertos a colegios y asociaciones para que sepan un poco más sobre los perros y sobre este deporte", anuncia David Costas, de Canicross Vigo, un club que ha explorado su vertiente más didáctica. A través de charlas en centros educativos ayudan a concienciar a los más pequeños de la responsabilidad que supone tener un perro como mascota. También hacen que les pierdan el miedo, sobre todo a los canes más grandes. "Al final todos quieren jugar y acariciar a los perros".

Se denominan un club modesto, pero que realizan una labor imprescindible. El Club Canicross Vigo imparte charlas en centros escolares de Vigo y sus alrededores para acercar su deporte a los más pequeños y también para impartirles una charla didáctica sobre los cuidados y necesidades de un perro cuando se adquiere el compromiso de tenerlo como mascota.

Este año ya han visitado la Escuela Infantil Abrente, el CEIP Sárdoma-Moledo y el CEIP Quintela, en Redondela. "El último al que fuimos fue al de Quintela", explica David Costas, vicepresidente de Canicross Vigo. "Nos llamaron desde el centro para pedirnos, algo que parece tan básico, que les explicásemos a los niños cómo son los perros y todo lo que engloba tener un perro", dice.

"Fuimos con unas educadoras caninas de Adestramos (un centro de Vigo), que son las que se encargaron de impartir la parte más didáctica, hablándoles incluso de los peligros que puede llegar a tener un perro", apunta. "Cuadró con la semana de los ataques de dos perros en Covelo y Mos, por lo que es importante enseñar a los niños cómo reaccionar ante un perro, cómo acercase a ellos si van por la calle. Son charlas que ayudan también a quitarles miedos. Les mostramos que a los perros no hay que tenerles miedo, sí respeto, y que hay que colaborar con ellos. También les explicamos que no son juguetes y que no se puede pedir un perro para luego tenerlo encerrado en casa o atado a una cadena en una finca".

Con estas charlas descubren muchos comportamientos llamativos de los niños en cuanto a su relación con el mundo canino. "Al principio me daba mucho respeto el tema de niños y perros, pero la verdad es que cada vez me gusta más porque ves cosas que dabas por sentadas y que te hacen reflexionar sobre qué educación les estamos dando a los más pequeños con algo tan básico como tener un perro", dice Costas.

Tras la charla didáctica llega la sesión práctica. "Les encanta. Corren con los perros (que pueden llegar a tener hasta 40 kilos) y van en bici con ellos. Les hacemos que participen de manera activa. También les explicamos las reglas y normas, como que no se puede correr con ellos en verano, por donde pueden y no correr...", enumera.

"Queremos enseñarles que un perro necesita respeto y cuidados. Que es un ser que puede ayudar en muchas cosas y que hay perros guía, policías, que detectan explosivos, incluso pueden ser una buena terapia en niños con problemas con autismo, por ejemplo", dice Costas.

Desde el club están abiertos a acudir a cualquier colegio, asociación o centro que solicite su presencia. "Intentamos adaptarnos un poco a lo que nos pidan los profesores, es bastante diferente un colegio en Vigo que uno de Redondela", cuenta.

Esta iniciativa, junto a otras exhibiciones que realizaron en la Alameda de Redondela, sirven también para dar a conocer el canicross. "Todos los domingos hacemos entrenamientos en el Centro Cultural Chan das Pipas. Viene la gente a probar. Hay quien lo prueba y se engancha y otra a la que no le gusta, pero es una oportunidad para interactuar con tu perro y disfrutar de la naturaleza. Aquí aceptamos a todo el mundo", dice Costas.

El club, federado desde hace nos 3 años, tiene entre 15 y 20 socios y compiten a nivel nacional. "Debe ser de los clubes más modestos en el circuito. Para realizar este deporte hay perros específicos, que se denominan alascanos; son los Fórmula Uno de este deporte, pero en nuestro club no tenemos ningún alascano. No porque no los queramos, pero porque corremos cada uno con el perro que tenemos en nuestra casa". El club, además está inscrito en la Federación de Montaña y, sobre todo en verano cuando no pueden competir con los perros, realizan trails y actividades alpinas. "El año pasado un compañero y yo subimos al Mont Blanc", dice el vicepresidente de un club que es "como una gran familia".