Claudia García, 'Clo': "Tengo la ilusión y las ganas de volver a jugar en Primera División"

Claudia García, Clo (Vigo, 1994) vive una etapa dulce en el Real Oviedo Femenino. El domingo jugará en el Manuel Díaz Vega un duelo de alta intensidad con el Deportivo por el liderato de la categoría. Tras su paso por la liga portuguesa, Clo (que ya ha marcado siete goles en nueve jornadas) se considera ya adaptada a su nuevo equipo, con el que sueña en quitarse la espinita clavada de aquella fase de ascenso con El Olivo en la que se quedó "a las puertas" de volver a Primera.

-El Oviedo afronta este fin de semana el duelo con el Deportivo en una situación inmejorable. Líderes e invictas.

-Estamos muy satisfechas. Las cosas este año están saliendo bien y el objetivo del equipo es ir partido a partido y quedar lo más arriba posible y, de momento, están saliendo bien las cosas, así que personalmente estoy contenta.

-El domingo reciben a un rival directo en la lucha por la primera plaza. Solo dos puntos les separan.

-El partido ante el Deportivo es importante, pero no nos lo tomamos como una final. Estamos en la novena jornada y aún queda mucho por delante. Así que, tranquilidad. Jugamos en casa y que trataremos de conseguir los tres puntos, pero pase lo que pase no creo que sea decisivo para dictaminar quien ganará o perderá la liga. Queda mucho todavía.

-Pero sí sería un refuerzo anímico abrir brecha con el segundo.

-Por supuesto que la victoria será importante porque ya abriríamos una pequeña diferencia de puntos, pero será un partido igual de importante que cualquier otro de la temporada. Este encuentro no marcará un antes y un después en la clasificación. Aún estamos en la primera vuelta.

-Llegó este verano a Oviedo procedente de la liga portuguesa. ¿Cómo ha sido el cambio?

-Creo que me ha costado un poco adaptarme. Ha sido un cambio total, desde los horarios de entrenamiento hasta a la adaptación al campo. El año pasado jugaba en hierba natural, este año en sintético. Son detalles que te pasan factura, te perjudican un poco. Pero bueno, ahora ya estoy totalmente adaptada, me encuentro mucho mejor, vengo haciendo goles y tengo más confianza.

-¿Muchas diferencias ha encontrado entre el fútbol portugués y el español?

-A nivel de calidad, es un poco similar, aunque en Braga teníamos unas condiciones más profesionales en cuanto a los horarios de entrenamiento, que eran por la mañana, o que jugábamos en hierba natural. En esas cosas sí que hay un cambio. También en el tipo de fútbol; aquí es más combinativo y en Portugal es más físico y más directo. Aquí es un fútbol más bonito, bajo mi punto de vista, y lo prefiero.

-¿Qué le ha aportado, a nivel deportivo, su experiencia en Braga?

-Fue una experiencia brutal, donde aprendí mucho, donde tuve la oportunidad de vivir del fútbol todo un año con condiciones casi profesionales y donde compartí vestuario con internacionales absolutas portuguesas y ha sido muy positiva la experiencia.

-¿Qué le hizo aceptar la propuesta del Oviedo?

-Me decidí por el Oviedo por la historia del club y por los objetivos que tienen. Estuvieron en Primera División un par de temporadas hace un par de años. El año pasado no superaron la fase de ascenso, quedándose en la primera eliminatoria y el objetivo es ése, volver a Primera.

-Con El Olivo ya pudo lograrlo y jugar en la máxima categoría...

-Sí yo estuve en El Olivo de Primera División. Ascendí y jugué en Primera con El Olivo, pero también tengo el sabor amargo de la última fase de ascenso, que jugamos con el Seagull y nos quedamos a las puertas. Así que ahora estoy otra vez con ganas y con ilusión de quitarme esa espinita y volver a jugar en Primera División.

-¿Cómo ha vivido el proceso por el que El Olivo perdió una categoría que ahora le han devuelto tras la última resolución del TAS?

-Lo he vivido con mucha rabia. Después de tantos años... Estuve 10 años en El Olivo y que la situación sea lo que es da mucha pena. Después de todo lo que hemos luchado las jugadoras que hemos pasado por allí nos preguntamos cómo pudo ser. Son cosas que pasan y la situación es la que es. Ahora mismo no creo que el equipo pueda regresar a Nacional por falta de equipo y recursos para recuperar la plaza. Al final para volver a conseguir una buena imagen también harán falta cambios. Supongo. Es una situación difícil y lo he vivido con mucha pena.