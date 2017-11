El lejano sol naciente

Tecla Cadilla ha superado una grave lesión -rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco- y en el reciente Campeonato de Europa Sub 23 ha ofrecido un excelente nivel que le ha servido para conquistar la medalla de bronce. La guardesa, que combina la práctica deportiva con sus estudios de Fisioterapia, avanza sin prisa ni pausa. Aunque entiende la dificultad de competir por una plaza olímpica en los Juegos de Tokio, tampoco renuncia a esa visita a la cuna del judo.

Tecla Cadilla (Club Baixo Miño), campeona de España y subcampeona europea en su etapa júnior, reanuda su camino hacia la élite mundial. La guardesa, con la cuna grabada en su nombre, acaba de lograr la medalla de bronce en -57 kg del Campeonato de Europa Sub 23. "Estoy muy contenta con el resultado", comenta Cadilla sobre su concurso en la localidad montenegrina de Pogdorica. "Aunque siempre se quiere más, tenía muchas ganas de competir en una competición de ese nivel y más después de estar mucho parada por una lesión de rodilla".

La gallega superó en los dos primeros combates a la ucraniana Maria Skora (ippon en minuto y medio) y a la croata Tihea Topolovec (ippon ya cerca de los cuatro minutos). "Me encontré a un buen nivel competitivo. Para mí lo importante era no descentrarme e ir con calma para que las cosas fuesen saliendo", explica. "He tenido rivales difíciles, con un primer combate duro que requería mucha concentración desde el principio, ya que conocía a la chica. Y así seguimos toda la competición".

"El combate más difícil fue en semifinales con Amelie Stoll", reconoce. La alemana demostró su calidad derrotando a Cadilla. "Nos conocemos mucho. Logró un wazari al principio del combate. Luego le saqué dos sanciones pero ya no hubo tiempo de sacarle una tercera, que hubiera sido un hansoku make y su eliminación". Cadilla supo reponerse del disgusto. En el duelo por la medalla de bronce superó a la húngara Szofi Ozbas, que apenas resistió minuto y medio.

Cadilla se toma el calendario competitivo con tranquilidad. "Mis objetivos a corto plazo serán algún open o así, aún no hemos visto la próxima competición internacional para hacer", comenta la yudoca, que trabaja becada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra además de estudiar Fisioterapia. Sí revela un sueño concreto: "A largo plazo me gustaría luchar por ir a unos Juegos Olímpicos, pero es algo muy difícil. Así que de momento habrá que seguir entrenando y mejorando, que todavía hay mucho por hacer".

Esa serenidad en su plantamiento no significa que descarte su presencia en los Juegos de Tokio 2020. Una cita especial para el judo, en el lugar donde se creó esta disciplina marcial y también donde se estrenó dentro del programa olímpico, en los Juegos de 1964. "La clasificación empieza a mediados de 2018 y será difícil, pero no me parece pronto para mí. Habrá que poner los medios para hacerla. Luego que se pueda conseguir es difícil, porque solo van las catorce mejores del ranking mundial".

Y entre las mejores en su propio peso figurará sin duda una de sus ídolos, María Bernabéu (FAMU). "El nivel del judo gallego actualmente es muy alto, con María Bernabéu a la cabeza", proclama la joven guardesa. "María ha dejado claro que es una de las mejores judokas en 70 kg a nivel español y mundial, con sus medallas mundiales y su diploma olímpico".