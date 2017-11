Homenaje al equipo olímpico español

El Consejo Superior de Deportes (CSD) celebró este miércoles un acto de homenaje para los once deportistas españoles que conformaron el equipo de piragüismo en los pasados Juegos de Río de Janeiro y que obtuvo cuatro medallas de oro más cuatro diplomas olímpicos, lo que supone "un auténtico lujo" para la imagen del deporte nacional.





El CSD quiso rendir este homenaje al piragüismo nacional, el deporte más destacado en los pasados Juegos, con cuatro medallas, tres oros (Sául Craviotto-Cristian Toro, Marcus Cooper y Maialen Chorraut) y un bronce (Craviotto).





A estas actuaciones se une el hecho de que Teresa Portela, Sete Benavides, Javier Hernanz, Rodrigo Germade, Óscar Carrera, Íñigo Peña y Ander Elósegui, el resto que conformó la selección olímpica, accediese a sus respectivas finales.





Todo ello fue reconocido en la concesión de los Premios Nacionales del Deporte 2016 que han sido concedidos a Saúl Craviotto (Premio Rey Felipe), Maialen Chourraut (Premio Reina Letizia) y Marcus Cooper (Premio Rey Juan Carlos), además de el Premio Barón de Güell al mejor equipo.





"Si tuviéramos en cuenta el medallero olímpico, que cuenta los oros, el piragüismo hubiese estado el número 20 del ranking por países, empatado con Nueva Zelanda y Canadá. En términos absolutos, estaríamos entre el puesto 40 y 50, por lo tanto, sólo el equipo de piragüismo hubiese superado a más de 160 países en los Juegos", señaló el presidente del CSD, José Ramón Lete, encargado de presidir este homenaje.





"Esto es un auténtico lujo y la razón de ser del Consejo. Hay mucho sacrificio y muchos años de dedicación donde además todos los recursos públicos y privados serían insuficientes. Sois seña de identidad, de prestigio de España y de todo lo que supone la marca España", continuó el dirigente.





Lo normal vernos en el agua; pero esta mañana tocó encuentro en Madrid con el Equipo de los JJOO€ https://t.co/Ulrt7XfmNw — Teri Portela (@teriportela) 15 de noviembre de 2017

Lete, al #TeamESP: "La excelencia es una cuestión de constancia, sacrificio y disciplina y son valores que estos deportistas reúnen con creces. Es un lujo contar con vosotros" @rfepiraguismo pic.twitter.com/ilhsuL5r5D — CSD (@deportegob) 15 de noviembre de 2017

Lete aseguró que el deporte español vive una situación "que pocos países pueden decir que han vivido", así como recordó que el piragüismo acumula una larga historia de éxitos. "40 años después seguimos teniendo medallistas de primer nivel. Fueron once deportistas y todos vinieron o con medalla o con diploma olímpico", resaltó.El presidente del CSD elogió la figura de cada uno de los deportistas que viajaron a Brasil, destacando la figura de Saúl Craviotto, que logró dos medallas, un oro junto a Cristian Tiro en K-2 200 metros y un bronce en K-1 200. "Es de los pocos que forman parte de los deportistas con cuatro medallas, así que me gustaría que, si hubiera que desbancar a David (Cal), lo hiciera un piragüista como medallista olímpico más laureado", confesó.El propio deportista español, premiado recientemente por el CSD con el Premio Rey Felipe de los Premios Nacionales del Deporte de 2016, agradeció el reconocimiento que recibe en galardones así, subrayando que "es una motivación más" para preparar futuros campeonatos en una trayectoria deportiva que puede concluir tras Tokyo 2020."Entre todos somos un engranaje que nos ha permitido conseguir lo que hemos conseguido y estoy seguro de que seguiremos cosechando títulos porque hay cantera y gente joven que aprieta", añadió el ilerdense.Su compañero en K-2 en Río de Janeiro, Cristian Toro, se consideró un "privilegiado" por formar parte de este equipo. "Al final, nosotros competimos porque es lo que mejor se nos da, pero hay mucha gente detrás. Es algo que se tiene que valorar porque a veces pasa desapercibido", señaló.Otra de las grandes sensaciones del piragüismo español es Marcus Cooper Waltz, oro en Rio 2016 en K-1 1.000 y quien a sus 23 años busca centrarse en los diferentes Mundiales y Europeos para "preparar" la cita de Tokio, mismo objetivo para otra actual oro olímpico, Maialen Chorrault, quien valoró la llegada de "jóvenes que vienen sin miedo a ganar y con muchas ganas de dar lo mejor de ellas mismas".Por otro lado, el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Juan José Román Mangas, reconoció que el éxito en Río de Janeiro les "sorprendió" y les "agradó", y se mostró sorprendido por el éxito de su deporte en los Premios Nacionales del Deporte 2016, con concesión en cuatro categorías, entre ellas el Barón de Güell al mejor equipo. "Nos presentamos con ánimo de que se nos valorara, no con el ánimo de que se nos otorgara", admitió.Además, el dirigente consideró la ayuda del CSD "acorde a las necesidades" del organismo. "Nos sentimos congratulados con Iberdrola y LaLiga, que nos prestan un apoyo que nos permite dar visibilidad a otros proyectos como es el de Mujer y Deporte y que complementa a lo que viene haciendo el Consejo, que es una gran ayuda, con un presupuesto bastante elevado, y que permite que haya jóvenes que pueden ser un relevo para el futuro", añadió.