Nadal se retira por lesión tras perder con Goffin

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, ha caído en su estreno en las ATP Finals, la cita que reúne en el O2 de Londres a los ocho mejores del año, ante el belga David Goffin (7-6(5), 6-7(4), 6-4), y ha confirmado su retirada del torneo tras resentirse de sus problemas en la rodilla, que le hicieron perderse varios torneos. Tras su retirada, el asturiano Pablo Carreño, que terminó como la undécima mejor raqueta del año, ocupa su lugar. "No estoy listo para jugar. Luché mucho sabiendo que era mi último partido de la temporada", explicó ante los periodistas. "Mi compromiso era intentarlo. Me he perdido este evento muchas veces en mi carrera", explicó el de Manacor