El héroe del día en Suiza tiene sangre gallega. Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo del Milan, ha sido el héroe helvético en la repesca con Irlanda del Norte al marcar de penalti el único tanto en Belfast y evitar bajo palos en Basilea, en el descuento, que los visitantes enviasen el partido a la prórroga. Su padre, José Manuel, nacido en Crecente, relata estas emocionantes horas.

Ricardo Rodríguez escribe su mensaje en alemán, italiano e inglés. "Russland, wir kommen! Andiamo in Russia! We did it!". "Rusia, ya vamos. Lo conseguimos", afirma el lateral del Milan, de origen gallego y chileno, ayer uno de los futbolistas más aclamados en Suiza. Su providencial actuación evitando el gol de Irlanda del Norte en el descuento evitó que el encuentro de vuelta (0-0; 0-1 en Belfast) llegase a la prórroga. Su despeje bajo palos clasifica a Suiza para el Mundial. Precisamente fue el 'Superman' de Zúrich, como ya le han bautizado, el que marcó el gol en el partido de ida.

El padre de Ricardo, José Manuel Rodríguez, es natural de Crecente, localidad que hace unos dos años que no visita. "Tengo ganas de ir, a ver si esta Navidad", asegura. José Manuel estaba este domingo en Basilea, presenciando el partido de su hijo ante la selección de Irlanda del Norte. "Había 36.000 espectadores en el estadio y fue muy emocionante", indica el progenitor del defensa milanista. "La gente gritaba contenta, feliz. Había un buen ambiente, pero el partido se puso complicado porque llovió mucho durante todo el día y el campo no estaba muy practicable. A Suiza le costó mucho el partido porque no está acostumbrada a jugar cuando llueve mucho. Juega más al toque, pero al final pudimos pasar".

"Mi hijo en el último minuto pudo salvar el gol de Irlanda del Norte. El portero salió mal y él pudo quitar el balón justo en la línea", rememora. "Allí en Irlanda del Norte ya había podido marcar. Después de salvar el gol la gente se puso loca, empezó a gritar, y ahora aquí ya le llaman el Superman", dice con orgullo. "Si Irlanda del Norte llega a marcar, hubieran tenido que ir a la prórroga, pero Ricardo lo evitó. Fue un gran partido".

Ahora se van en verano a Rusia. "A ver qué hacen", dice. Será el segundo Mundial para su hijo, que ya había participado en el de Brasil.

"Ahora en el Milan (equipo al que ha llegado procedente del VfL Wolfsburgo) se está acoplando, poco a poco, pero está contento. Italia es como España, más similar que la liga alemana". Su fichaje por el Milan no hace que el contacto con su hijo sea menor. "Está a solo unas tres horas en coche de aquí; es cerca", apunta.

A donde vienen poco es a Galicia. "Hace ya unos dos años que no va", se lamenta. "Este año además no tiene vacaciones de invierno. Yo sí que quiero ir en Navidad, también voy mucho a Vigo, donde tengo una hermana y primos".

"Nacieron en Zúrich y se criaron en Suiza. Van de vez en cuando a Galicia, cuando tienen tiempo. Ahí en Crecente, alejados de todo, les sirve para relajarse y recargar pilas", explica de sus hijos. "Siempre que van vuelven con fuerzas porque ahí te relajas, duermes tranquilo, descansas?", dice.

Ricardo Rodríguez es el mediano de tres hermanos, todos futbolistas. "El mayor, Roberto, juega en el Zúrich, en la Superliga; y el otro, Francisco, juega en Luzern, también en la Superliga de Suiza". "Todos siguen un poco al Celta, sobre todo el mayor, que me dijo que algún día le gustaría jugar en el Celta", indica.

José Manuel Rodríguez está orgulloso con el papel de su hijo Ricardo en la selección. "Ya es una pieza fija. Cuando viene a la selección está alegre, se encuentra mejor porque se reencuentra con sus compañeros. Además, está muy contento de haber metido el gol en Irlanda del Norte y de haber salvado el gol en el partido de vuelta". Pero además destaca su padre su carácter humilde: "Dice que lo han logrado todos sus compañeros; no solo un futbolista logra el billete para el Mundial, es un trabajo de todos".

Al Mundial de Rusia Suiza acudirá con confianza. "Ellos llegan con mucha fe en hacer un buen papel y tienen ansia de llegar lejos en el Mundial", anticipa José Manuel. Por lo pronto, junto a ellos tienen a un 'Superman' de sangre gallega para intentar realizar el mejor papel posible el próximo verano.