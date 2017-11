Empate del Hierros Miguel y victoria del Granitos

El Hierros Miguel Seis do Nadal consiguió un valioso empate contra el Narón. El Granitos Ibéricos Carballal ganó a domicilio al Acanor Novás y sigue de segundo. Resultados: Carnes do Ribeiro-Culleredo (32-27), Nova Xestión Pabellón-Galipizza Viveiro (26-24), Acanor Novás- Granitos Ibéricos Carballal (21-27), Hierros Miguel Seis do Nadal- Narón (36-36), Serviauto Bueu-Poio (17-20) y Sar Centro Médico Cesantes-Moaña (32-34).

En Primera Autonómica Femenina, el líder Lavadores NZ Australis sigue ganando. Resultados: Moaña-Tui (23-22), Lavadores Nz Australis-Rasoeiro (26-15), Porriño-Culleredo (35-28) y Caselas- Mecalia Guardés (18-16).