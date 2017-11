Rebelde con causa

Ducati no tuvo opciones. Marc Márquez, aunque su estabilidad peligrase, no llegó a caerse y hubiera conseguido el título incluso aunque los dos pilotos de la marca italiana, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso, no se hubieran tenido que retirar. Durante la carrera, sin embargo, se produjo cierta controversia cuando Lorenzo ignoró reiteradamente el cartel del equipo que le invitaba a dejar pasar a Dovizioso, cuando en esos momentos rodaban cuarto y quinto, respectivamente, justo por detrás de Márquez.

"Al contrario que en Sepang, donde no vi el aviso, esta vez me lo han mostrado 7 u 8 veces y lo he visto en todas, pero a pesar de eso sabía que lo mejor para Ducati, para Andrea, porque conocía sus dificultades para seguir ese ritmo, y para mis opciones de victoria, era seguir tirando", dijo Lorenzo.

"Soy un piloto consistente y llevo exactamente su moto y lo mejor para él, como él mismo ha dicho, era seguir, ya que tenía ritmo suficiente como para luchar por la victoria hasta el final y si me preguntas qué hubiera pasado si hubiéramos alcanzado al segundo grupo y Andrea hubiera estado segundo, me habría ido para un lado y le hubiera dejado luchar por la victoria con Márquez por si él ganaba y Marc cometía un error", afirmó. "Creía que desobedeciendo o no haciendo caso a la sugerencia de Ducati, estaba haciendo lo mejor para el equipo, como así ha sido y no me he equivocado en mi sensación", recalcó Lorenzo.

"No sé por qué se intenta sacar de donde no hay, seguramente había curvas donde Dovizioso lo hacía mejor que yo y podía restarle alguna centésima, pero en la vuelta completa, como ha dicho él, si no hubiera tenido mi rueda se habría quedado", afirmó Lorenzo.

Dovizioso secundó esa versión y aseguró que la decisión de Lorenzo había sido "positiva" para él: "No estoy disgustado con Jorge pues al principio de la carrera era un poco más rápido que yo en una parte del circuito y yo en la otra, pero durante todo el fin de semana hemos perdido muchísimo en el último parcial".