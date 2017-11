Martín logra su primera victoria tras cincuenta grandes premios

Jorge Martín (Honda) cerró la temporada 2017 con su primera victoria en grandes premios del mundial de motociclismo al imponerse en solitario en el de la Comunidad Valenciana por delante de los también españoles Joan Mir (Honda) y Marcos Ramírez (KTM). Martín ha conseguido así su primera victoria después de cincuenta grandes premios disputados.

"No me obsesionaba ganar mi primera carrera pero era mi carrera 50 y ha sido bonito conseguirlo así. Me he quitado un peso de encima y por fin la he logrado tras varios podios y poles. Ha sido increíble y qué mejor manera de cerrar el 2017", apuntó. "He trabajado muy fuerte durante todo el fin de semana y en la carrera, cuando he conseguido dos segundo de ventaja, he tirado muy fuerte y veía como cada vuelta les metía dos o tres centésimas. Estoy muy feliz por todo el equipo y por mi familia".

Martín reconoció que su forma de trabajar y el cambio en los resultados llegó en Australia. "Empezamos a trabajar con gomas más usadas. Cada uno tiene una forma de ganar y creo que hemos encontrado la mía", explicó.

Las victorias de Jorge Martín y Dani Pedrosa elevan a 575 el número de victorias del motociclismo español en la historia de los Mundiales.

Oliveira gana en Moto2

El portugués Miguel Oliveira (KTM) consiguió su tercera victoria consecutiva en Moto2 por delante de Morbidelli y de su compañero de equipo, el surafricano Brad Binder, campeón del mundo de Moto3 en 2016.

Alex Márquez, que comenzó liderando la prueba al final se tuvo que conformar con la quinta posición, superado en última instancia por el italiano Francesco Bagnaia (Kalex).