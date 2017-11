Rafa Sáez: "La situación que pasamos multiplica nuestra motivación"

Cuerpo técnico y plantilla de jugadores del Coruxo son conscientes de que el partido del domingo ante el Celta B va más allá de lo que es un derbi cualquiera. En O Vao saben que necesitan volver a la senda del triunfo y encarrilar un camino que se ha torcido en las últimas jornadas del campeonato.

-¿Podemos decir que es un derbi diferente a los últimos disputados por Celta B y Coruxo.

-No cabe duda que es un derbi entre dos equipos de la misma ciudad, pero para nosotros el partido es mucho más importante por la necesidad que tenemos de ganar. Eso coincide en el tiempo y el calendario con un partido de rivalidad con el Celta B y lo único que hace es multiplicar nuestra motivación. Nosotros, de por sí, sabemos que tenemos que ir a por este partido con uñas y dientes porque evidentemente la clasificación se aprieta por abajo, hace mucho tiempo que no ganamos y esa posibilidad pasa para nosotros por el primer partido que juguemos. En este caso es un derbi y ya digo, los jugadores llevan transmitiendo durante toda la semana más energía, más ganas de jugar, se ve que el equipo está activado, que no ha necesitado una motivación extra para entrenar bien y para de alguna manera prepararse. El derbi sí que llega diferente a los últimos dos o tres que hemos jugado. Todavía queda mucha temporada por delante, los dos equipos llegamos con una racha mala de resultados y eso hace que el partido, lógicamente, se iguale mucho más.

-¿Puede ser el peor rival para tratar de iniciar la remontada?

-Yo no creo que haya mejores o peores equipos. Creo que todo va en función de lo que nosotros hagamos sobre el terreno de juego. Pero es evidente que se trata de un equipo que desde el inicio de la competición siempre ha estado en los puestos cabeceros, en casa han estado muy dominadores hasta el último encuentro ante el Real Madrid Castilla. Magnificar al rival, o sobredimensionarlo, no nos ayuda en nada. Tenemos que pensar en nosotros mismos, ofrecer la mejor versión posible que podamos hacer, y a partir de ahí ir creciendo en el partido, en la confianza en la autoestima y que poco a poco las cosas vayan discurriendo según las vallamos haciendo.

-En partidos como éste, ¿cabe la sorpresa?.

-Siempre hay el factor sorpresa, la verdad. Desde lo más elemental, que son las alineaciones, ya que por la dinámica de los equipos no hay manera de predecir cuál va a ser el equipo inicial porque siempre hacemos muchas modificaciones, no solo de jugadores sino también de sistemas de juego, y por lo tanto el factor sorpresa siempre lo va a haber, desde las propias alineaciones y después en el terreno de juego, que nos conozcamos tanto siempre invita a algunas argucias que el equipo contrario no espere, tanto a nivel táctico como a nivel de estrategia.

-¿Qué necesita el Coruxo para salir del bache por el que está pasando, en lo que a resultados se refiere?

-Las sensaciones que tenemos al finalizar los partidos no son del todo malas. Estamos tratando de corregir esos pequeños detalles, esos matices que se salen más allá de lo que es previsible, pero que a medida que vayamos corrigiendo esas cuestiones que nos están penalizando llegarán los buenos resultados, por que no se puede negar que el trabajo que desarrollan los jugadores durante todas la semana no se puede quedar sin recompensa ya que se esfuerzan siempre al máximo.