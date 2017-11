El olimpismo reconoce a Torrado

Sin estudios, pero con ganas de aprender afrontó José Luis Torrado su trabajo como recuperador físico y masajista de deportistas del más alto nivel. Tras ellos se fue a cinco olimpiadas y recorrió todo el mundo, trabajando y aprendiendo. Pero también los deportistas lo iban a buscar a su casa, atraídos por sus éxitos con la recuperación de lesiones. En muchos casos, con el uso de la medicina natural que aprendió, sobre todo, en China. Así se ganó el apelativo de O Bruxo.

Pero no es solo su habilidad a la hora de tratar lesiones fue lo que se reconoció ayer en Santiago. El Comité Olímpico de México le hizo entrega de una medalla y un diploma que traen casi 50 años de retraso. El país se convirtió en 1968 en el primero que organizaba unas olimpiadas en América Latina y allí estrenó Torrado su proyección internacional. Durante las competiciones, no solo cuidó de la selección española de Atletismo sino a todos aquellos que solicitaran sus servicios. "Gentile, de triple salto, se partió en la clasificación y ya lo llevaban para Italia. Lo cogí y lo puse en marcha y ganó medalla. También ayudé al de pértiga [el saltador norteamericano Bob Seagren], que fue campeón olímpico", recuerda Torrado.

Esa generosidad le vale ahora el reconocimiento del comité mexicano. El empresario Olegario Vázquez Raña, miembro del Comité Olímpico Internacional, conoció su historia y solicitó al comité mexicano el reconocimiento. Su presidente, Carlos Padilla, consideró justo reconocer el trabajo de Torrado por su "humanidad y el cariño que proyectaba". "México tiene memoria. Es justo reconocer a los grandes deportistas pero también a quienes significaron los valores olímpicos", dijo. No fue el único que citó el espíritu olímpico del gallego. También lo hizo el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, quien recordó que él también pasó por sus manos. "De allí salías recuperado en tiempo récord y sin dolor, pero igual con alguna quemadura de sus hierbas", bromeó. También la secretaria de Deportes de la Xunta, Marta Míguez, conoce de cerca el trabajo de Torrado, que trató a su marido en el 79.

Emocionado y con su familia entre el público asistente, Torrado confesó que no esperaba un homenaje semejante, "a un humilde trabajador". "Mi vida ha sido una vida de grandes oportunidades y me ha permitido conocer a grandes personajes", apuntó. Por sus manos pasaron los mejores -del fútbol y del baloncesto, entre otros deportes- gracias a una fama y proyección internacional que, desde México, no paró de crecer.

Recordaba ayer los dos meses que pasó en el país hispanohablante. "Tuve tiempo para trabajar y disfrutar. Comí con Cantinflas, le hice una comida. México era como si estuviésemos en casa. Como esa olimpiada no ha habido ninguna porque era gente muy cordial, con un cariño tremendo, impresionante", rememora.

Ahora son sus hijos los que llevan el negocio y a los que ha transmitido sus conocimientos de medicina natural, que adquirió en China. "Tengo una nieta que terminó Biología y va a ingresar también en el equipo. Eso sí que es ser feliz, de verdad", dice.