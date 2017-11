El Mecalia Guardés se despide este año de A Sangriña

El Mecalia Guardés se despide este año de su afición. Antes del parón (motivado por los compromisos de la selección y las vacaciones de Navidad) tan solo quedan el partido de esta noche con el Suazo y el de la próxima semana en Castellón. Hasta el 13 de enero el equipo no volverá a disputar un partido en casa.

Su rival es el Prosetecnisa Zuazo que cuenta con tan solo dos puntos menos que el Mecalia Guardés. El Mecalia Guardés se juega el no perder de vista al líder y con una tercera victoria consecutiva les haría seguir en la pomada. Para este encuentro Jose Ignacio Prades contará con la toda la plantilla a excepción de Estela Dorio que aún está recuperándose de su lesión.

Antes de comenzar el partido la jugadora Jennifer Gutierrez recibirá el galardón que la acredita como Guerrera Iberdrola (segunda ya en el equipo en tan solo ocho jornadas) y es que ha sido elegida por los espectadores que como la jugadora más destacada la pasada semana en su partido contra el Elche Mustang donde consiguió seis goles. Además la enhorabuena es por partida doble ya que también está convocada por el seleccionador Carlos Viver para disputar el Torneo Internacional de España en Melilla, antesala del Mundial de Alemania.

Por su parte el equipo vasco se ha reforzado entre otras con la portera y ex jugadora del Bera Bera, Ana Temprano, la gran María Luján ex Rocasa. Con estos refuerzos han construido un equipo muy sólido que llega dolido tras la derrota inesperada de la pasada semana frente al Rincón Fertilidad Málaga. Este dato es muy peligroso para el Mecalia Guardés ya que no pueden permitirse otro resbalón si quieren seguir en lo mas alto de la clasificación. El partido se podrá ver en directo en la web de Televisión Española y Teledeporte lo emitirá en diferido a las 22:50 horas.