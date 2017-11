Marc Márquez: "Lograr el título no va a ser tan sencillo como la gente me dice"

El piloto español de Honda, Marc Márquez, que lidera la clasificación del mundial de MotoGP a falta de la carrera que se disputa este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, aseguró que no va ser tan fácil ganar el título como la gente le dice.

Márquez indicó en la rueda de prensa que "es una carrera especial, así que voy a intentar divertirme como siempre y dar el 100% en un circuito que me gusta".

"No es la primera vez que lucho por el título en Valencia y, aunque es complicado elegir, creo que prefiero mi posición antes que la de Dovizioso porque tengo 21 puntos de ventaja, pero no va a ser tan fácil como la gente me dice", ha apuntado.

En este sentido, el piloto español considera que durante el fin de semana "se verá cuál es nuestro nivel y el de Dovizioso, pero, como en cualquier deporte, todo puede pasar".

Su rival en la lucha por el título, Andrea Dovizioso, se ha mostrado "satisfecho por la temporada que hemos hecho. Llegamos a la última carrera con opciones, y aunque nos separan 21 puntos y será difícil porque en el pasado este circuito no me ha ido bien, está todo abierto. De momento nos centraremos en los entrenamientos y veremos qué pasa en carrera". "Sé lo difícil que es lograr el objetivo, porque Márquez debería tener algún problema y sólo puedo ganar y no quiero correr desde ese punto de vista, pensando en el error de Márquez" dijo.