Tres puntos de oro

Celta B y Coruxo afrontan el domingo, a partir de las 12 horas en el campo de Barreiro, el segundo derbi vigués de la temporada. Un partido especial y al que los dos equipos llegan con la necesidad de lograr tres puntos que terminen con una racha negativa que coloca a los célticos con dos derrotas consecutivas, y a los de O Vao con uno de los doce últimos puntos disputados. Dos equipos que necesitan los tres puntos para acabar con sus dudas.

Un derbi siempre se asocia a un partido con pocas ocasiones de gol, menos fútbol, y en donde las igualadas al final de los noventa minutos de juego suele ser el resultado más habitual. Sin embargo, tanto el Celta B como el Coruxo llegan al partido del domingo con la urgencia de sumar los tres puntos en juego para acabar con las rachas negativas de las últimas jornadas.

No obstante, hay rachas y rachas, y esta es la principal diferencia en el derbi del domingo. El equipo entrenado por Rubén Albés, a pesar de ser un conjunto muy diferente al de la temporada pasada y, posiblemente, con un objetivo también diferente, se ha consolidado desde las primeras jornadas del campeonato en el grupo de privilegio, logrando un colchón que se ha ido reduciendo en las últimas jornadas, en las que ha sumado seis de los últimos quince puntos disputados. A pesar de ello, el equipo se mantiene en puestos de promoción de ascenso, con lo que ya quisieran muchos equipos sus males.

La racha del Coruxo tiene otras implicaciones clasificatorias. Los jugadores entrenados por Rafa Sáez han sumado cinco de los últimos veinticuatro puntos disputados, y de estar peleando por meterse en el grupo de privilegio, ahora está en una delicada posición, con los puestos de descenso y de promoción pisando los talones.

Un derbi en donde el empate no es un buen resultado, y solo los tres puntos servirían para acabar con las extrañas sensaciones de las últimas jornadas.

En el filial céltico se está trabajando durante toda la semana con intensidad para recuperar a los jugadores tocados y que no disputaron el encuentro del pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda, Riki, y Robert, ya que Solís es baja de larga duración. La parte positiva, es que al no haber jornada de Primera División, Brais Méndez y Diego Alende están a disposición de Albés. Los dos jugadores son pieza fundamental en el "once" celeste en la zaga y en la zona de creación, lo que sin lugar a dudas le habrá sacado un peso del encima al técnico celeste.

El Coruxo llega al derbi hambriento de victorias. El equipo no acaba de encontrar el camino correcto. El equipo de O Vao se ha mostrado muy irregular desde que se inició el campeonato y, mucho más, lejos de su campo, De hecho, solamente lograron ganar un partido de los seis disputados, y eso genera una ansiedad que no ayuda en nada a cambiar la situación. La falta de pegada le está pasando una importante factura al conjunto verde, que no es capaz de materializar las numerosas ocasiones que crea a lo largo de los noventa minutos de juego. Suele decirse que las rachas vienen y se van, y en O Vao están esperando su regreso.

El centro del campo jugará un papel fundamental en el derbi del domingo. Un centro del campo con muchos quilates en ambos equipos y que, a buen seguro, van a ofrecer un espectáculo digno de un partido como este.

La presencia de Brais Méndez, apoyado en las bandas por Drazic y Juan Hernández es toda una garantía para el espectáculo. El de Mos se ha ganado a pulso los galones en este Celta B que no se conforma con ser uno más de la categoría, y que quieren estar en los puestos de privilegio.

Enfrente, Mateo Míguez, apoyado en las bandas por Álex Arias y José Marco Higón, la experiencia y la calidad convertida en el epicentro del universo futbolístico del Coruxo.

Está claro que si los dos jugadores tienen una buena mañana, los aficionados que acudan a Barreiro, y los que presencien el partido a través de las cámaras de la TVG2, van a disfrutar de lo lindo.

La temporada pasada el Celta B le tomó la medida al Coruxo. El filial le ganó los dos partidos al conjunto de O Vao1-0 en el campo de Barreiro y un contundente 0-4 en la vuelta en el campo de O Vao que, posiblemente, no sirvan de referencia para lo que pueda suceder el domingo en Barreiro.

Lo que sí es cierto, es que quien logre dejar la ansiedad en el vestuario, y quien logre controlar el centro del campo, habrá dado un paso muy importante para llevarse tres puntos que, tal y como están las cosas, se antojan de oro para los dos equipos vigueses. El derbi está servido, y reúne todos los ingredientes para ser un gran espectáculo.