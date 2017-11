El Real Madrid ficha al caboverdiano Tavares para apuntalar su juego interior

El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Walter Tavares, pívot de 25 años y 2,20 metros, según adelantó ayer El Mundo. La dirección deportiva de la sección de baloncesto ha reaccionado de esta forma a la plaga de lesiones que había dejado en situación muy frágil el juego interior de los blancos.

Primero fue la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda del serbio Kuzmic, que se perderá lo que resta de temporada. El pívot mexicano Gustavo Ayón, lesionado el último sábado en el triunfo liguero del Real Madrid en la cancha del Iberostar Tenerife, se ha unido al parte médico y sufre una lesión en el "borde inferior del labrum del hombro izquierdo", lo que le obligará a pasar por el quirófano. El jugador será intervenido en los próximos días. En el Real Madrid no avanzan cuánto precisará Ayón para volver a las canchas, aunque algunas informaciones apuntan a que deberá estar unos tres meses de baja.

En la búsqueda de un "cinco" que cubra las necesidades del equipo, el Real Madrid se ha acordao de Tavares. El caboverdiano no ocupará plaza de extranjero ya que llegó a Canarias con 17 años. Debutó en el Herbalife y dio el salto a la NBA, aunque no ha acabado de cuajar allí. Disputó 11 partidos con los Hawks en la temporada 15-16 y dos, uno con los Hawks y otro con los Cavaliers, en la 16-17. El Barcelona y otros grandes intentaron incorporarlo en verano pero Tavares prefirió quedarse en Raptors 905, un equipo de la liga de desarrollo de la NBA, y apurar sus opciones americanas. Ahora, después de que el Real Madrid no pudiese cerrar el fichaje del esloveno Vidmar, ha llegado a un acuerdo por tres años con el africano, que podría debutar el domingo ante el Barcelona.