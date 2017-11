Celta | Guidetti considera "insostenible" su suplencia

El delantero sueco del Celta John Guidetti no aguanta más su suplencia en el conjunto celeste y ha aprovechado la convocatoria con la selección de su país para manifestarlo. "La situación no es sostenible, no es buena, no estoy contento con ella. Es algo que se tiene que resolver y hemos empezado a afrontarlo. Cuando juego, lo hago bastante bien. Más no puedes hacer", afirmó.

El jugador no abundó en qué podía concretarse esa solución, pero lo cierto es que el 1 de enero se abre un nuevo periodo de fichajes y, si Suecia supera la repesca contra Italia, en verano habrá un Mundial que el jugador no querrá perderse.

Guidetti, uno de los futbolistas más queridos por la afición, afrontó la temporada con mal pie, al lesionarse en uno de los últimos encuentros de la fase de preparación. Su ausencia propició la aparición fulgurante del uruguayo Maxi Gómez, que lleva anotados seis goles. Tras su vuelta a la actividad, el artillero sueco no ha gozado de demasiados minutos.

Con todo, Andreu Fontàs cuarto capitán del Celta, trató de quitarle hierro a las declaraciones de su compañero y rebajar el tono de la polémica. "Todos conocemos a John, es de sangre caliente", aseveró. "Los futbolistas somos egoístas, todos queremos jugar. Aquí lo veo centrado y peleando como el que más. Esto hace crecer la competencia. A lo mejor, las palabras no fueron las ideales pero estoy seguro que Guidetti nos va a aportar muchísimo".

En lo que va de temporada Guidetti ha disputado 52 minutos en cinco partidos, solo uno de ellos de titular. Fue el de Copa, ante el Eibar, en el que anotó su único tanto hasta la fecha. De momento parece complicado que tenga mayor presencia en el equipo, sobre todo porque se presupone que otro atacante, el turco Emre Mor, irá ganando protagonismo tan pronto se recupere de su lesión de tobillo.

No es la primera vez que el sueco manifiesta su disconformidad por no disputar los minutos que creía merecer. En su primera temporada en Vigo ya protestó porque Berizzo no le hacía jugar demasiado, aunque finalmente se convirtió en jugador importante para el equipo.