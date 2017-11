Toni Pazó: "El daño hacia mí fue intencionado pero siento indiferencia y alivio"

El pasado viernes Toni Pazó recibía la notificación de que su sanción de 18 meses sin licencia quedaba sin efecto. El proceso por alineación indebida que provocó también la pérdida de categoría de El Olivo queda sin efecto (aunque cabe recurso contencioso administrativo). El entrenador confiesa su alivio y también asegura haber aprendido la lección de no volver a cometer "errores de niño". Pasa página y se centra en el futuro, ejerciendo las labores de entrenador de los cadetes del Gondomar Fútbol Base. Se ha mordido la lengua muchas veces, se ha sentido solo, pero por fin ha llegado el "alivio".

- El TAD ha dejado sin efecto su sanción y la de El Olivo. ¿Cómo se siente desde que recibió la notificación?

- Estoy bien, aliviado. Ha sido un proceso muy largo y difícil. Solo mi familia, mi pareja y yo sabemos lo que he pasado. Hubo momentos duros, de lloros, en los que lo pasé muy mal.

- ¿Cómo se llegó a esa situación en la que El Olivo perdió la categoría y usted su licencia?

- Siendo humildes, porque cometimos un error. Realmente se cometió una alineación indebida, que sí que es cierto que no era una alineación indebida tipo, que era una jugadora que podía jugar, que no estaba sancionada, que no es que no tuviera ficha, pero legalmente sí la hubo. Luego ya lo que hay es una persecución hacia el club porque se saltaron los plazos, se saltaron la legalidad, se saltaron muchísimas cosas. Y ahí me vi involucrado porque el responsable sería el delegado, que estaba con una sanción, así que la única persona a la que pueden sancionar es al entrenador, que es el único que está en el acta. Yo me comí todo el marrón.

- Fue un castigo severo: multa, descenso, inhabilitación...

- Fue una sanción totalmente desproporcionada. Meter el máximo castigo de seis meses por cada alineación indebida era una barbaridad. Nos llegaban rumores desde Santander de que el presidente de la Federación Cántabra estaba de por medio, pero no tienes ni forma de demostrarlo ni de decir que era una persecución hacia quien estuviera en contra de los intereses de la Federación Cántabra y del Monte, así de claro. Daba lo mismo que fuera El Olivo o otro club, no hay más.

- ¿Intentó hablar con Jessica Bedoya (la jugadora incluida en el acta que presentó la demanda) para no llegar a este punto?

- Cuando ella me llamó para preguntarme por qué estaba su ficha en el acta le dije, sinceramente, que habíamos cometido un error, que Galarza tenía cuatro tarjetas y no queríamos que sufriera la siguiente, y que no volvería a pasar. Ése es el wassap que utiliza para denunciarme, como prueba. Llegó a decir que no nos denunció penalmente y sí lo hizo, a mi persona, al delegado y al entrenador de porteros, pero se archivó el caso. Se portó mal. No quita nada con esto. Ha perjudicado a un club, a sus excompañeras y a mí.

- ¿Le sorprendió que pusiera la denuncia?

- No me sorprendió. Ella era la que ponía la cabeza y estaba influenciada por más gente que se había ido del club. Fue un año muy complicado. Hicimos el equipo a última hora, había gente descontenta, de la que tuvimos que prescindir. Detrás de su nombre había cinco o seis personas.

- ¿Qué interés tenían en perjudicarlo?

- El daño hacia mí fue intencionado. Hacia el club seguramente no. Quien me conoce sabe que no tengo ningún problema con nadie. Ahora lo que siento es indiferencia hacia estas personas y alivio porque por fin me puedo sentar en el banquillo, porque ya puedo ejercer mi función sin tener que ponerme detrás de la portería.

- ¿En algún momento lo dio todo por perdido?

- La verdad es que no confiaba en que se fuera a resolver tan rápido. Realmente creía que el TAD les iba a volver a dar la razón a ellos otra vez y que tendríamos que ir a la última instancia, que era la Audiencia Nacional. Es lo que habíamos hablado ya con el abogado. Yo suponía que al menos este año no iba a poder ejercer mis funciones.

- ¿Cree que recurrirán esta decisión del TAD?

- Realmente no sé muy bien qué falta ahora, pero no tendría mucho sentido que hubiera un recurso porque no tienen nada que ganar. El Monte ya está en la categoría, no la va a perder, y los demás no veo yo que tenga sentido que recurran. ¿Para qué? Si es para gastar dinero, si les apetece, que lo hagan.

- ¿Pero esta resolución le resarce de lo anterior?

- No. Ahora me pondré en contacto con mi abogado e iniciaré las acciones legales que creo que tengo que tomar. Reclamaré daños y perjuicios y otros temas que hay pendientes.

- ¿Ha podido sacar alguna lección para el futuro de todo este calvario que ha vivido?

- A aprender de los errores, no solo en esto, en la vida. No tengo por qué poner yo mi cara ni mi puesto por nadie. También a estar siempre en la legalidad y a no volver a cometer estos errores de niño. Todo el mundo alguna vez ha estado en esta situación, pero no le han cogido. Esto no es una excusa pero sí que es verdad que está a la orden del día en el fútbol, meter una ficha por otra. Que esto nos sirva de ejemplo a todos.

- ¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido desde que salió a la luz la denuncia?

- El peor fue cuando veo que la Federación Española se va a saltar la legalidad y va a sancionar, a pesar de que lo estaba haciendo mal. Lo vi injusto por las niñas porque pelearon hasta el final por la permanencia. El siguiente trago amargo es cuando estoy entrenando a mis niños y me tengo que poner detrás de la portería, con vergüenza, cuando sabes que lo que ha pasado no era para tanto y que no eres el culpable.

- ¿Y ahora?

- Estoy entrenando en el Gondomar Fútbol Base a cadetes, a niños. Mi idea, en un principio, es apartarme del fútbol femenino.