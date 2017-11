"En El Olivo no se portaron bien conmigo"

- ¿Cómo le sentó que El Olivo decidiera prescindir de sus servicios?

- No lo entendí. Actuaron mal. Si tenían que prescindir de mis servicios, que lo hicieran cuando acabó la temporada, no después de que les montara todo el equipo y dos días antes de empezar la liga. Ahora que ya puedo sentarme en el banquillo tendrían que restituirme, pero ni me lo van a pedir, ni lo voy a aceptar porque no quiero trabajar con ellos. No se portaron bien conmigo para nada.

- El proceso ha dejado muchas heridas abiertas.

- Quedan más heridas con El Olivo que con las personas que me denunciaron. Ellos sí que eran los que tenían que apoyarme. Solo sentí su apoyo en términos jurídicos.

- ¿Se ha sentido solo en este proceso?

- Lo único que hicieron fue poner un abogado a mi disposición, pero por detrás estaban hablando a mis espaldas, echándome la culpa de todo e intentando limpiar el nombre del club a costa de mi nombre y eso es lo que no tiene lógica porque ellos estaban al tanto de todo. No se han portado bien. Se les ha ido todo el mundo. Solo queda el delegado del año pasado. Algo mal están haciendo.

- Esa ilusión con la que llegó al club acabó convirtiéndose en una pesadilla.

- Cuando llegué al El Olivo sabía que era un momento malísimo. Tenían muchos problemas pendientes con exentrenadores y jugadoras, me arriesgué y me salió mal, pero desde luego que no me arrepiento de haber elegido entrenar al El Olivo. El problema de El Olivo está dentro, no fuera. Ojalá cambien la idea, el rumbo y aprovechen esta nueva oportunidad que le dan.

- El Olivo ya podría también regresar a Segunda División...

- No tiene sentido que reclamen la plaza ahora, esta temporada. No tienen equipo deportivo ni técnico para jugar en Segunda División. Lo normal es que lo hagan la siguiente.