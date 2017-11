Jennifer Gutiérrez, del Mecalia, mejor jugadora de la octava jornada

Jennifer Gutiérrez, internacional del Mecalia Guardés, ha sido elegida 'Guerrera Iberdrola' de la jornada 8 de la División de Honor, a través de los votos registrados en la página web del concurso. La extremo andaluza anotó seis goles en la victoria sobre el Elche Mustang. Gutiérrez recibirá el galardón este viernes antes del comienzo del partido en A Sangriña contra el Prosetecnisa Zuazo (21.00, Teledeporte).

Primera Autonómica

Fin de la primera vuelta en Primera Autonómica Femenina con el invicto Lavadores NZ Australis como líder a tres puntos del Porriño. Resultados: Moaña-Culleredo (28-26), Tui-Rasoeiro (24-30), Caselas-Lavadores NZ Australis (20-25) y Porriño-Mecalia Guardés (23-17).

En Primera Autonómica Masculina, segunda victoria consecutiva para el Hierros Miguel. El Granitos Ibéricos Carballal venció al SAR Centro Médico Cesantes y sigue de segundo a dos puntos del Carnes do Ribeiro. Resultados: Galipizza Viveiro-Acanor Novás (28-23), Narón-Pabellón (24-22), Culleredo-Bueu (28-22), Granitos Ibéricos Carballal- Sar Centro Médico Cesantes (30-26), Moaña-Carnes do Riberio (21-32) y Poio-Hierros Miguel Seis do Nadal (28-31).