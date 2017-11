La cantera gallega, protagonista en la selección

Las jugadoras de la selección sub 17 de fútbol sala festejan su triunfo ante Rusia. // @SeFutbol

La cantera gallega triunfa con España. Las futbolistas gallegas Carol, Marta y Antía han logrado su billete para los Juegos de la Juventud, mientras que la futbolista del Deportivo Tere Abelleira se encuentra más cerca de la Euro Sub-19.



Este fin de semana, la selección española sub 17 femenina de fútbol sala se imponía a Rusia (5-0) y sellaba su clasificación para los Juegos de la Juventud, que se van a celebrar el año que viene en Buenos Aires.



El combinado, que entrena Claudia Pons, finaliza así con pleno de victorias (tres de tres ante Kazajistán, Rumanía y Rusia) el torneo de clasificación disputado en Las Rozas. Un torneo en el que las jugadoras gallegas tuvieron bastante protagonismo. Carolina Agulla (Poio Pescamar), Marta López-Pardo (Viaxes Amarelle) y Antía Pérez (Ourense Envialia) fueron tres piezas fundamentales en el juego del combinado español.



En el caso de Antía, la jugadora logró anotar en los tres encuentros de clasificación.

El billete para los Juegos de la Juventud es un importante logro para la selección española. La de Buenos Aires, en octubre de 2018, será la tercera edición de este evento deportivo (tras Singapur 2010 y Nanjing 2014) y la primera en la que el fútbol sala formará parte del programa olímpico.





Por otra parte, la futbolista del Deportivo y sus compañeras de la selección española sub 19 femenina de fútbol han dado un importante paso de casa a su clasificación para la Euro 2018 al imponerse con nueve puntos en el minitorneo disputado en Albania fren a la selección anfitriona, Azerbaiyán y Ucrania. El conjunto español alcanzó el pase a la Ronda Élite, en la que España sub 19 se jugará su presencia en el Europeo, que se va a disputar en Suiza.Abelleira, que la pasada temporda se proclamó subcampeona de Europacon la sub 17, es una jugadora imprescindible para el seleccionador Pedro López. Fue titular ante Albania y Ucrania y anotó dos goles ante las albanesas.