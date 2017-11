Tablas en el derbi de As Relfas

Un lance del encuentro de ayer en As Relfas. // R. Grobas

No era tarde para goleadoras, no. Tania Penedo tuvo dos que se fueron cerca del palo largo, de disparo raso (min. 20) y de cabeza (min. 38), mientras que Noelia Pereira fue la más tempranera: en los minutos 2 y 13. La primera de Noelia, de las que toda jugadora de área quiere. Pero Sara Alonso, la guardameta local, no estaba para salir derrotada: Noelia había recibido un medido pase de Nati y cuando iba a armar el disparo en la frontal, Sara estaba prácticamente encima para rechazarlo con el cuerpo.

Fue un partido competido, aguerrido, porque el Matamá no da tregua con una presión asfixiante y porque ambos equipos se conocen tanto que saben lo que va a hacer su par. Este año, entre Liga, amistosos, Copa Vigo, Copa Deputación y Copa Galicia, se han medido en seis ocasiones, cinco de ellas en As Relfas... y las de Marcos Canle nunca se han impuesto en su feudo, aunque sí en el torneo vigués del KO, pero en O Vao. El choque mereció la pena pese al frío y a jugarse con luz artificial.

El Matamá agobió arriba, presionó y salió con el cuero raseado, con Nati dirigiendo muchas operaciones pero también creando peligro. El Sárdoma no se impuso en la medular y lo pagó porque llegaba poco. Cuando lo hizo, Tania tuvo una para empalar pero su uno contra uno escorada no encontró la red. Después, un testarazo pasó rozando el segundo palo (min. 38).

Tras el descanso el Sárdoma apretó, pero en el cuerpo a cuerpo era su rival más fuerte. Marcos Canle tiró de banquillo para intentar ganar la batalla de la media. Las blanquiazules mejoraron con Inés y vieron más puerta aunque sin fortuna. Pero en el descuento, Pipa tuvo otra oportunidad de esas que exasperan a los entrenadores. A David Ferreiro porque su jugadora decidió no avanzar más metros (iba sola, a la izquierda de la meta local) para lanzar una parábola que casi acaricia la cruzeta; a Marcos Canle, porque el desajuste defensivo les pudo costar un serio disgusto.

Y hasta ahí: tablas, marcador justo aunque ambos esquemas merecieran al menos un gol. Pero no era noche para las "9".