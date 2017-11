La camiseta de España para Rusia 2018 rememora la de EEUU'94

La camiseta que utilizará la selección española en el Mundial de Rusia 2018, presentada hoy por la marca Adidas, rememora el diseño empleado en el de Estados Unidos'94.



— adidas Football (@adidasfootball) 6 de noviembre de 2017 La empresa germana, que anunció las equipaciones de, ha decidido que estas se inspiren en "diseños de equipaciones del pasado pero traídas al siglo XXI con innovación y herramientas progresivas".En el caso de España, la nueva prenda rinde homenaje a una de sus camisetas más famosas, la empleada en el Mundial de 1994, donde Italia fue el verdugo de España en cuartos de final en el famoso partido delAsí, la camiseta presenta un diseño gráfico diferente que consiste enque "representan la velocidad, la energía y el estilo del fútbol que se asocia con el combinado nacional español", según explica adidas en un comunicado.Ademásmientras que el pantalón es de color azul petróleo y las medias son negras. La nueva equipación estará a la venta del 6 al 13 de noviembre exclusivamente en tiendas adidas y en la tienda oficial de la RFEF.