La selección llama a Anthía Espiñeira

Regalo anticipado de cumpleaños para Anthía Espiñeira. La joven central viguesa soplará las velas a finales de este mes para celebrar sus 21 años después de vivir su primera concentración con la selección española absoluta.

La jugadora del Mecalia Guardés entró en la lista del seleccionador Carlos Viver para participar en el Torneo Internacional de España que Melilla acogerá para ultimar la preparación de cara al Mundial de Alemania 2017.

A pesar de que la llamada llega en calidad de invitada -Espiñeira completará solamente la primera parte de la preparación con las Guerreras-, no por ello hace menos ilusión. Todo lo contrario. Y más en una temporada en la que la central se ha visto alejada en varias ocasiones de las pistas por diferentes molestias.

Espiñeira, concentrada en Elche donde hoy su equipo afronta un partido de Liga, no dudó en mostrar su sorpresa: "La verdad es que no me lo esperaba, es algo con lo que no contaba ni me planteaba".

Como cada vez que se recibe una noticia de esta importancia, la alegría desborda: "Estoy muy muy contenta y muy ilusionada por poder entrenar con jugadoras a las que yo seguía cuando era más pequeña y sé que voy a aprender de las mejores". Colarse en la lista definitiva para el Mundial se antoja difícil -tal y como apunta Espiñeira "es muy complicado"-, pero la central confiesa que estar "ahí" para ella ya es "algo muy grande".

En la lista de Viver repite la algecireña Jennifer Gutiérrez, jugadora del Mecalia Guardés. La extremo izquierdo se asienta en el combinado nacional y en diciembre podría debutar en un campeonato internacional. De la lista en cambio se cae la portera Estela Carrera.