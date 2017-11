La falta de viento deja a 300 regatistas en tierra

La falta de viento, como ocurrió en la primera jornada de la cita de Viana do Castelo, primera de las dos que decide la Semana del Atlántico de Optimist, dejó a la flota del Meeting Cidade de Vigo de la clase en tierra.

Hasta las tres y media de la tarde el comité de regata mantuvo la espera, pero el viento, que pasó del 120 al 180, no se entabló y los más de trescientos regatistas no pudieron ir al agua. La entrada de la lluvia a media mañana tampoco ayudó a que Eolo se dignase a aparecer, por lo que será hoy (11:00 horas) cuando las flotas amarilla, azul y roja (grupos A-B) y el grupo C empiecen su batalla.

La decimoctava edición de la Semana del Atlántico de vela ligera cuenta con regatistas de ocho países y tres continentes, cerrando la serie de tres ciclos de regatas de vela ligera que desde octubre se han desarrollado en la Ría de Vigo, pero también en Viana do Castelo (Portugal).