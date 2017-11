El nuevo reto de Van Niekerk

Wayde van Niekerk, campeón olímpico y mundial de los 400 metros y posiblemente la mayor estrella del atletismo mundial tras la reciente retirada de Usain Bolt, sufrió una grave lesión de rodilla durante un partido benéfico, que le mantendrá al menos seis meses lejos de la competición y compromete seriamente su futuro.

El atleta sudafricano se lastimó durante un partido de touch, una modalidad del rugby donde no se producen apenas contactos y en el que intervenían entre otros el exjugador del Celta, Benni McCarthy. El velocista, de 25 años, ha viajado a Vail (Colorado) para ser operado del ligamento cruzado anterior y el menisco de la articulación dañada. Un duro contratiempo que le impedirá participar en los Juegos de la Commonwealth, que se celebran en abril en la ciudad australiana de Gold Coast, aunque por fortuna para él 2018 no es año de gran competición internacional (no hay Mundial de atletismo ni Juegos Olímpicos a la vista).

Van Niekerk quería aprovechar este campeonato y los 'trials' sudafricanos para empezar a competir en los 100 y 200 metros, dos disciplinas huérfanas tras la retirada de Usain Bolt el pasado junio aunque sin grandes esperanzas den el hectómetro. Otra cosa son los 200 donde si tenía la intención de consolidarse con la idea de doblar esta prueba con el 400 en alguna de las grandes pruebas internacionales, un reto mayúsculo y que solo se había atrevido a encarar recientemente con éxito Michael Johnson. "Quería competir en los 100 y 200 metros en Gold Coast, así como participar en los campeonatos nacionales de marzo, pero esto es deporte y estas cosas suceden. Confío en que el equipo que tengo a mi alrededor, incluidos los profesionales médicos, harán que este proceso sea lo más fácil posible", señaló Van Niekerk en un comunicado difundido a través de la redes sociales.

"Seré paciente, porque una recuperación completa es fundamental. Trabajaré lo más duro que pueda para volver a las pistas lo antes posible", añadió Van Niekerk, que contrajo matrimonio el fin de semana pasado con Chesney Campbell, su novia de toda la vida. Lo que no esperaba era que su situación viviese un cambio tan abrupto como el sucedido durante un partido inofensivo y destinado a pasar un buen rato con otros deportistas del país.