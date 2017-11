El "clic" que desató al Choco

El Choco vuelve a mirar hacia arriba. Después de un complicado inicio de temporada los de Marcos Montes se han reactivado para convertirse en el equipo más en forma de la Tercera División como lo demuestran los dieciséis puntos ganados en los últimos seis partidos. El equipo de Redondela, de una juventud extraordinaria, madura a lomos de los marcadores.

El pasado 8 de octubre, anclado en la zona de descenso, el Choco recibía en Santa Mariña al Ourense. Al comienzo del segundo tiempo recibió el 0-1 y el cielo se oscurecía un poco más sobre ellos. Pero todo cambió en un santiamén. Empató Marcos y en el descuento Comís le dio la victoria a los redondelanos. Aquello fue el instante que el equipo necesitaba para soltarse definitivamente. Desde entonces los de Marcos Montes han sumado dieciséis de los últimos dieciocho puntos en juego. Cinco victorias y un empate (en Negreira en un partido que ganaban a falta de doce minutos) para encaramarse a la zona alta de la clasificación y despejar el panorama de un equipo joven que crece desde el refuerzo moral que suponen los resultados y que en las últimas dos jornadas le han permitido derrotar con claridad y justicia al Bergantiños y al Silva, líder de la categoría.

Marcos Montes, que dirige al Choco una temporada más, admite que en el fútbol hay cuestiones que escapan un poco del entendimiento de la mayoría: "La victoria contra el Ourense, ese gol de Comís, fue el clic que lo cambió todo. Llegó la confianza del grupo y eso es esencial en una plantilla muy joven, en la que ocho de los veinte futbolistas son sub'23". Recuerda el técnico que para un grupo tan joven había sido un pequeño "golpe anímico" el cambio entre la pretemporada y los primeros partidos: "Veníamos de un trabajo en verano muy bueno en el que habíamos conseguido buenos resultados y estábamos haciendo las cosas bien. De repente empieza a Liga y no salen los resultados. Para los chavales fue complicado asumir esa situación".

En medio de esta lluvia de resultados, el técnico del Choco prefiere "darle mucho valor a lo que hacemos en los entrenamientos. Más que en los resultados. Se trata de convencerles de que ganamos porque estamos trabajando muy bien y aunque el fútbol es resultado hay que tener claro que llegamos a esos resultados gracias a que entrenamos bien".

En esta transición que ha habido entre las dos rachas de resultados, Montes recuerda que no ha cambiado en exceso la idea porque "somos tercos" y que ha introducido algún pequeño cambio para mejorar la solidez del grupo en defensa: "El perfil del jugador lo hemos mantenido y solo hemos buscado algo de centímetros en defensa para mejorar nuestro balón parado defensivo. Tal vez lo que hacemos diferente es que no iniciamos el juego igual. Ahora buscamos el primer balón en largo para posicionarnos mejor y jugar en el campo rival. Cuando iniciábamos desde atrás veíamos que no condicionábamos al contrario y sufríamos para defender. Asegurando ese primer balón nos llevar a tener el peso y el control del juego". Tenía claro el técnico que "después de perder 3-1 con el Noia el equipo estaba abatido y había que tocar algo. Lo hablamos y corregimos esto. Tampoco queríamos tirar a la basura los meses de trabajo que llevábamos encima. Con el paso del tiempo tal vez volvamos a iniciar como siempre".

Cauto, sensato, Marcos Montes tiene claro que la vista no va más allá de Ribadumia, rival del domingo: "Nuestro objetivo es el día siguiente, entrenar bien para llegar de la mejor manera al partido del domingo. No tiene sentido ponerse ahora a pensar en si estamos más o menos lejos de la zona de arriba".

Embarcado en el proyecto del Choco, donde también es el coodinador del fútbol base, Marcos Montes no piensa aún en su futuro aunque admite que reiventarse cada año es un lastre complicado: "Me encantaría que llegase un año y pudiese continuar con el bloque de jugadores de la temporada anterior y enriquecerlo con cuatro o cinco jóvenes, pero veo que en Redondela no será fácil. Frustra algo esa situación". Pero también tiene claro que "independientemente de lo que suceda en el futuro tengo claro que nunca tendré la tranquilidad que me da el Choco. Sé que eso no sucederá en otros lugares". Y recuerda entonces lo sucedido hace un año y el enorme papel de la directiva: "No es fácil sostener a un entrenador con nueve puntos en la jornada trece. Sé que en otro sitio ya estaría en mi casa. Pero aquí me dieron tranquilidad y me insistieron en que recordase a los jugadores que iba a terminar la temporada para que se pusiesen las pilas. Al final le dimos la vuelta a la clasificación, acabamos en el décimo puesto y ganamos la Copa Diputación".